SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 2. října
Při útoku u synagogy v Manchesteru zemřeli dva lidé
Dva ze zraněných po čtvrtečním útoku před synagogou v Manchesteru zemřeli, další tři lidé jsou v kritickém stavu, píše agentura Reuters s odvoláním na policii. Útočník tam najel autem do lidí a zaútočil rovněž nožem. Policie následně potvrdila, že agresora zastřelila. Odpoledne pak označila incident za teroristický čin. Uvedla také, že v této souvislosti zatkla dvě podezřelé osoby a že zná útočníkovu identitu.
Kriminalisté obvinili pět lidí v případu jihomoravských silničářů
Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) po úterním zásahu u jihomoravských silničářů obvinili pět lidí. Mezi nimi je šéf organizace Robert Hanák i vedoucí její blanenské pobočky Miloš Bažant. Zásah se týkal tří veřejných zakázek Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje z roku 2023. Každá z nich měla mít hodnotu do deseti milionů korun. Policie všechny obviněné stíhá na svobodě.
„Překonali jsme už stovky překážek.“ Česko žádá Komisi o notifikaci k Dukovanům
Česko ve čtvrtek oficiálně požádalo Evropskou komisi (EK) o odsouhlasení plánované veřejné podpory pro chystanou výstavbu dvou jaderných bloků v Dukovanech. Financování stavby chce stát zajistit formou státní půjčky firmě Elektrárna Dukovany II, v níž od letoška drží majoritní podíl. Rozhodnutí o notifikaci, která je nezbytná pro zajištění financování projektu, ministerstvo očekává do konce příštího roku.
Oděsa po smrtících záplavách čelila útokům ruských dronů
V jihoukrajinské Oděse byly v noci slyšet výbuchy, na město útočily ruské drony. S odvoláním na místní obyvatele a úřady to ve čtvrtek napsal portál RBK-Ukrajina a ruská služba BBC, podle níž v některých čtvrtích byly přerušeny dodávky elektrického proudu. Čtvrtek je v přístavním městě dnem smutku poté, co v něm a jeho okolí tento týden zahynulo deset lidí kvůli bouři a záplavám. Kromě Oděsy útočili Rusové i na ukrajinskou železniční infrastrukturu v různých částech země.
Izrael zadržel téměř celou humanitární flotilu mířící do Gazy
Aktivisté z humanitární flotily zadržení silami židovského státu směřují do Izraele, následně budou deportováni do Evropy, oznámila izraelská diplomacie. Flotila navzdory blokádě plula s humanitární pomocí do Pásma Gazy, židovský stát podnikl záchyt v noci ze středy na čtvrtek. Dle agentury Reuters míří do Gazy už jen jedno plavidlo.
Ženy žijí déle než muži. Příčiny jsou evoluční, tvrdí nová studie
Různé lidské kultury a civilizace se od sebe zásadně liší. Ale v některých oblastech se naopak nápadně podobají: například se po celém světě ženy v průměru dožívají vyššího věku než muži. Ale jak je to možné a čím je to dané? To je pro vědce z různých oborů záhada už desítky let.