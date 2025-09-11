Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 11. září 2025.
SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 11. září
Polsko svolalo Radu bezpečnosti OSN kvůli vletu ruských dronů
Rada bezpečnosti OSN bude v pátek na žádost Polska mimořádně zasedat kvůli narušení polského vzdušného prostoru. Podle Varšavy se jednalo o bezprecedentní průnik ruských strojů na území NATO.
Obrana podepsala smlouvu na tanky Leopard 2 A8
Ministerstvo obrany podepsalo smlouvu na nákup německých tanků Leopard 2 A8. V první fázi nakoupí 44 velitelských a bojových tanků. Spolu s takzvanou bohemizací, tedy přizpůsobením tanků potřebám české armády, vyjdou na 34,25 miliardy korun včetně DPH.
Byl zastřelen konzervativní aktivista Kirk
Zemřel americký konzervativní aktivista Charlie Kirk, oznámil na sociální síti Truth Social prezident USA Donald Trump. Při středečním vystoupení na Utah Valley University ve městě Orem byl Kirk zastřelen.
Počet obyvatel Česka klesl
Počet obyvatel v Česku se v letošním prvním pololetí snížil o 27 200 na 10,88 milionu lidí. Víc lidí zemřelo, než se narodilo. Zápornou bilanci vykázala i migrace.
NASA našla na Marsu potenciální stopy dávného života
Vzorek, který získalo vozítko Perseverance amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) na planetě Mars, obsahuje možné stopy dávného mikrobiálního života. Uvádí to studie zveřejněná v prestižním časopise Nature. Autoři ale upozorňují, že nalezené sloučeniny mohou vznikat i bez přítomnosti živých organismů.