SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 11. září


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 11. září 2025.

Polsko svolalo Radu bezpečnosti OSN kvůli vletu ruských dronů

Rada bezpečnosti OSN bude v pátek na žádost Polska mimořádně zasedat kvůli narušení polského vzdušného prostoru. Podle Varšavy se jednalo o bezprecedentní průnik ruských strojů na území NATO.

Následky dopadu ruských dronů v Polsku
KONTEXT
Některé ruské drony nad Polskem mířily k základně NATO, píše Welt
Následky dopadu ruských dronů v Polsku


Obrana podepsala smlouvu na tanky Leopard 2 A8

Ministerstvo obrany podepsalo smlouvu na nákup německých tanků Leopard 2 A8. V první fázi nakoupí 44 velitelských a bojových tanků. Spolu s takzvanou bohemizací, tedy přizpůsobením tanků potřebám české armády, vyjdou na 34,25 miliardy korun včetně DPH.

Ilustrační foto - tank Leopard 2 A8 (vlevo) na veletrhu Eurosatory v Paříži


Byl zastřelen konzervativní aktivista Kirk

Zemřel americký konzervativní aktivista Charlie Kirk, oznámil na sociální síti Truth Social prezident USA Donald Trump. Při středečním vystoupení na Utah Valley University ve městě Orem byl Kirk zastřelen.

Konzervativní aktivista Charlie Kirk


Počet obyvatel Česka klesl

Počet obyvatel v Česku se v letošním prvním pololetí snížil o 27 200 na 10,88 milionu lidí. Víc lidí zemřelo, než se narodilo. Zápornou bilanci vykázala i migrace.

Ilustrační fotografie


NASA našla na Marsu potenciální stopy dávného života

Vzorek, který získalo vozítko Perseverance amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) na planetě Mars, obsahuje možné stopy dávného mikrobiálního života. Uvádí to studie zveřejněná v prestižním časopise Nature. Autoři ale upozorňují, že nalezené sloučeniny mohou vznikat i bez přítomnosti živých organismů.

Kámen s možnými stopami života
