Žraloci jsou letos v Paříži, filmaři jim ale prý pověst zničili mnohem dřív

Každé léto se objevuje minimálně jeden film se žraloky, letos je to titul Netflixu se žralokem mako, který se kvůli změnám klimatu přizpůsobí sladkým vodám, což ho dovede až do pařížských katakomb. Na zmíněné streamovací platformě šlo v červnu o hit.

„Na filmu je nejlepší, že se bere zcela vážně, což je klíčová ingredience každého takového titulu, který je tak špatný, až je dobrý,“ napsal o něm list The Telegraph, podle nějž tvůrci věří, že nesou vážné poselství o ničivém dopadu lidstva na životní prostředí, což „směšnost“ titulu prý ještě zvyšuje.

Podle Jamese Wrighta, experta z londýnského akvária, je myšlenka hromadného útoku žraloků mako přitažená za vlasy. „V tomto filmu je tolik vědeckých faktů jako ve Vetřelci,“ sdělil serveru Time Out s tím, že žraloci rozhodně nejsou bezduší zabijáci, kteří by agresivně vplouvali do skupiny lidí. Naopak by je prý takové množství elektrických impulsů a vibrací poslalo opačným směrem.