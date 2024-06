Trump jako právníkův učedník zatím do kin nezamíří. Studia se prý bojí exprezidentova hněvu

ČT24

, ško

před 1 h hodinou | Zdroj: Variety , BBC , Deadline , The Financial Times

The Apprentice

Nový film režiséra Aliho Abbasiho The Apprentice, jenž se vrací k podnikatelským začátkům exprezidenta USA Donalda Trumpa, nemůže sehnat amerického distributora, který by ho poslal do tamních kin. Podle oborových médií se filmu, v němž se objevuje užívání amfetaminu, liposukce, nastřelování vlasů či sexuální útok, velká studia před sledovanými prezidentskými volbami bojí. První reakce se však rozcházejí v tom, jak snímek Trumpa zobrazuje.

Nový film podle médií mapuje vzestup mladého Donalda Trumpa v 70. a 80. letech prostřednictvím „faustovské dohody“ s vlivným právníkem Royem Cohnem. I na údajně diskrétní natáčení filmu prý dohlíželi právníci, aby se filmaři vyvarovali možných budoucích sporů. Hotový snímek začíná titulkem, že jména některých postav byla změněna. Přesto film režiséra íránského původu Aliho Abbasiho vzbuzuje nechtěnou pozornost. Podle listu Variety film po premiéře na festivalu v Cannes, kde nezískal žádnou se sošek, stále nemá amerického distributora, a to navzdory hvězdnému obsazení i režisérovi, který má za sebou oceňované tituly Tina a Vore a Svatý pavouk. Trumpa hraje Sebastian Stan, Cohna Jeremy Strong a Ivanu Trumpovou Maria Bakalova, bulharská herečka, jenž dříve ztvárnila Boratovu dceru. The Apprentice tak v sobě podle některých má oscarový potenciál. Zdroje listu uvádějí, že kolem titulu krouží několik potenciálních kupců, není mezi nimi však žádná streamovací firma ani velké studio jako Searchlight spadající pod Disney, Sony Pictures Classics nebo Focus, jehož vlastní Universal. Tyto společnosti by při uvedení musely film marketingově podpořit, nechce se jim prý však na sebe upozorňovat před prezidentskými volbami.

Vadí obsah, nebo kvalita? „Tvůrci filmu se soukromě domnívají, že potíže se zajištěním distribuční smlouvy jsou analogické cenzuře. Distributoři prý mají strach, že by se uvedením mohli znelíbit Trumpovi (...) Pokud se vrátí do Bílého domu, mohl by se mstít a využít svoji pozici k blokování nebo zpomalení dohod a zároveň pověřit regulační úřady, aby důkladněji kontrolovaly provoz těchto firem,“ píše list s odkazem na možné prodeje či slučování některých studií. „Některé společnosti prostě nechtějí riskovat odcizení podstatné části země,“ dodává Variety se zmínkou o floridském republikánském guvernérovi Ronu DeSantisovi, jenž se střetl se společností Disney kvůli konzervativní politice v oblasti vzdělávání. „Patrně se nebudou chtít přiblížit k filmu jako The Apprentice a znovu tím vstoupit do kulturních válek,“ píše o této firmě Variety. Samotný režisér na síti X uvedl, že „někteří mocní lidé nechtějí, abyste film viděli.“

Možná se ale nemusí jednat o cenzuru. Podle ohlasů z Cannes jde spíše o „televizní“ film, který není moc originální, zneklidňující ani pronikavý. Podle BBC je zčásti „přesvědčivě cynickým filmem o dvou parťácích, zčásti konvenčním životopisem“, podle BFI jde o „generický příběh o zrodu darebáka“. „The Apprentice nešlápne vedle, ale ani nepřekoná očekávání,“ dodává list The Financial Times. Do hry však vstupují i lidé, kteří snímek s údajným rozpočtem 20 milionů dolarů zaplatili, zvlášť investor, miliardář Dan Snyder, jenž každou transakci schvaluje. „Podle zdrojů byl bývalý majitel týmu Washington Commanders a Trumpův přítel naštvaný, jak filmaři prezidenta zobrazili,“ píše Variety. Zatímco první polovina filmu prý ukazuje laskavějšího, jemnejšího Trumpa s „daddy issues“, tedy otcovským komplexem, ve druhé se stává narcisem, jenž ztrácí morální kompas i loajalitu vůči mentorovi Cohnovi. Film má také obsahovat kontroverzní sexuální scénu mezi Trumpem a jeho manželkou Ivanou, již někteří diváci označili jako znásilnění. To exprezident odmítal, předloni zesnulá Trumpová obvinění ze znásilnění odvolala.