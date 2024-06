Pokud budu uvězněn, může to být pro Američany bod zlomu, uvedl Trump

Bývalý americký prezident Donald Trump uvedl v neděli ve vysílání stanice Fox News, že by přijal případný trest domácího vězení či pobytu za mřížemi. Dodal ale, že veřejnost by to nejspíš nepochopila a mohlo by se to stát zlomovým okamžikem. O tom, co by mohlo poté nastat, už Trump nehovořil, napsala agentura Reuters.