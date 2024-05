„Uvěřitelnější Pretty Woman.“ V Cannes zvítězil po letech film amerického tvůrce

O prestižní Zlatou palmu se letos utkalo 21 snímků, mezi nimi i nové tituly známých režisérů Francise Forda Coppoly, Davida Cronenberga či Paola Sorrentina, ty ale na žádnou ze sošek nedosáhly.

„Tento film je velkolepý, plný lidskosti... Zlomil nám srdce,“ sdělila o snímku Anora Gerwigová, podle níž je Bakerovo dílo svěží, zároveň odkazuje na práci tvůrců jako Ernsta Lubitsche nebo Howarda Hawkse. Americký film přehlídku vyhrál poprvé od roku 2011, kdy uspěl režisér Terrence Malick se svým Stromem života.

Baker, jenž do české distribuce před sedmi lety uvedl snímek The Florida Project, chce prý bojovat za to, aby kino zůstalo živé. „Musíme bojovat za natáčení filmů, které se dostanou do kin. Svět si musí uvědomit, že sledování filmu na mobilu nebo doma není způsob, jak se dívat na filmy,“ prohlásil na závěrečném ceremoniálu.