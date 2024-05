Coppola vzal Cannes do Megalopolis. Jako pád Říma, píší kritici, jiní mluví o mistrovském díle

Rozpočet snímku spolkl sto dvacet milionů – Coppolových – dolarů. „Megalopolis je projekt, který chtěl Coppola uskutečnit už dlouho a udělal to nezávisle, svým vlastním způsobem, jako umělec,“ podotkl ředitel canneské přehlídky Thierry Frémaux.

Jsme jedna rodina, připomněl Coppola

Několik týdnů před Cannes promítal oscarový filmař Megalopolis soukromě v Los Angeles. Rychle se rozneslo, že mnozí diváci byli zmateni experimentem, který právě viděli. Coppola ve svém posledním titulu opět pokouší filmové konvence. Například při samotné projekci v Cannes došel k mikrofonu v sále muž a položil otázku hlavní postavě na plátně za ním ve chvíli, kdy se ve filmu odehrávala tisková konference.

Po sedminutovém potlesku na festivalové premiéře si Coppola vzal slovo, aby ozřejmil hlavní poselství svého snímku. „My lidé jsme jedna rodina a tomu bychom měli být oddaní,“ míní. „Celé naší rodině a tomuto krásnému domovu, Zemi, kterou máme. To je mé přání. Aby to byly děti, kdo po nás zdědí tento krásný svět. Nejdůležitější slovo, které máme, je nejkrásnější slovo v každém jazyce – naděje. A právě té film věnuji,“ dodal.

Věnování patří také jeho manželce a dlouholeté spolupracovnici Eleanor Coppolové, která minulý měsíc zemřela.

Buď hrozný propadák, nebo obrovský úspěch

„Mohl by to být jeho vůbec poslední film. Může to být hrozný propadák, nebo obrovský úspěch,“ shrnul očekávání před premiérou novinář z The Hollywood Reporter Scott Roxborough.

Některé popremiérové ohlasy se kloní spíše k první možnosti. The Guardian označil Coppolův vymodlený projekt za nabubřelý a „meganudný“. Screen Daily píše o katastrofě se svévolnou zápletkou a otupující nadsázkou. Londýnské The Times považují Megalopolis za „ohavnost, ze které může člověku vybouchnout hlava“. Kritička Jessica Kiangová tvrdí, že sledovat Coppolův film je jako sledovat skutečný pád Říma. Proslýchá se, že nevalné ohlasy ztěžují hledání distributora zejména pro americká kina.