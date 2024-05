Začátek festivalu v Cannes kalí avizované obvinění herců a režisérů ze sexuálního násilí

před 53 m minutami | Zdroj: Reuters , AP , Variety , The Guardian , France Info

List Le Figaro už dříve informoval, že organizátoři festivalu sestavili krizový tým, aby se vypořádali s následky případného skandálu. Podle deníku by mohly být dokonce některé filmy vyřazeny z programu nebo by někteří z obviněných mohli být požádáni, aby se neobjevovali na červeném koberci.

Své tvrzení doložila připomínkou mužů, kteří byli významnými hosty přehlídky a dřív nebo později čelili obvinění z obtěžování, jako režiséři Roman Polanski a Woody Allen, herec Gerard Depardieu či producent Harvey Weinstein. O Weinsteinovi se mluví i letos poté, co newyorský nejvyšší soud zrušil jeho odsouzení za sexuální delikty a nařídil nový proces.

Na sociálních sítích se nicméně tehdy pár dní před festivalem rozšířila kampaň #CannesYouNot kritizující pořadatele Cannes, že už „76 let oslavují násilníky“. Za akcí stála přítelkyně Heardové, novinářka a aktivistka Eve Barlowová.

Reakce na hnutí #MeToo byla podle britského deníku The Guardian ve Francii pomalejší a nenápadnější než v Americe. Kupříkladu loňská tvář festivalu v Cannes, francouzská ikona Catherine Deneuveová, patřila k těm, kteří zpočátku zlehčovali význam stíhání špatného chování mužů a hájili jejich takzvané „právo obtěžovat“.

Obavy organizátorů se týkají také toho, aby hladký průběh letošního ročníku nenarušily stávky. Vstoupit by do nich mohly filmové profese. Z hlediska protestů, logistiky i bezpečnosti se festival bere jako trénink na další velkou akci – letní olympijské hry, které letos v létě hostí Paříž.

Zájem budí film Coppoly či Šílený Max

Přese všechno zůstává Cannes především místem filmového dění. Letošní program slavnostně otevře 14. května komedie Druhé dějství o zvláštním milostném trojúhelníku, kterou se představí domácí režisér Quentin Dupieux.

Mezi desítkami titulů promítaných do 25. května velký zájem tradičně budí ty v hlavní soutěži. O Zlatou palmu usilují letos novinky Francise Forda Coppoly, Davida Cronenberga, Yorgose Lanthimose či Paola Sorrentina. S očekáváním se vyhlíží zejména Coppolův sci-fi epos Megalopolis, na němž režisér pracoval několik let a sám si ho financoval.

Soutěží také film íránského režiséra Mohammada Rasoulofa, jenž byl těsně před svou plánovanou cestou do Cannes odsouzen k osmi letům vězení, mimo jiné za pokračující natáčení filmů, které podle soudu vykazují úmysl trestného činu proti bezpečnosti země. Filmaři se podařilo utéct do Evropy. Politické pozadí má rovněž soutěžní titul The Apprentice, v němž Sebastian Stan hraje mladého Donalda Trumpa. Režie je dílem filmaře rovněž íránského původu Aliho Abbasiho.