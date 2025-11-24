Zemřel Udo Kier. Hrál u Triera nebo v Nabarveném ptáčeti


před 20 mminutami|Zdroj: ČTK

Ve věku 81 let zemřel německý herec Udo Kier, který se prosadil i v Hollywoodu a často spolupracoval s dánským režisérem Larsem von Trierem. Informovala o tom v pondělí s odvoláním na jeho životního partnera německá média. Kier si zahrál také ve snímku Václava Marhoula Nabarvené ptáče z roku 2019.

Kier zemřel v neděli ve Spojených státech. O příčině úmrtí se média nezmiňují. Kier se narodil v Kolíně nad Rýnem, ve filmech začal hrát na konci šedesátých let. První mezinárodní úspěch zaznamenal ve filmu Flesh for Frankenstein režiséra Paula Morrisseye z roku 1973. V Hollywoodu se prosadil s filmem Mé soukromé Idaho režiséra Guse Van Santa z roku 1991.

Nejčastěji je Kierovo jméno spojováno s filmy dánského režiséra von Triera, zahrál si v jeho snímcích Epidemie (1987), Médea (1988), Evropa (1991), Prolomit vlny (1996), Tanec v temnotách (2000), Dogville (2003), Melancholie (2011) a Nymfomanka (2013).

Lars von Trier má Parkinsonovu chorobu. Dál pracuje na pokračování Království, uvádí produkční firma
Lars von Trier

V Marhoulově filmu Nabarvené ptáče podle stejnojmenného románu polského spisovatele Jerzyho Kosińského si zahrál roli mlynáře.

Kier se objevil převážně ve vedlejších rolích ve více než 250 filmech. Německá média o něm píší jako o jednom z nejproduktivnějších německých herců. Objevil se i v divácky úspěšných snímcích jako Ace Ventura: Zvířecí detektiv (1994), Pinocchiova dobrodružství (1996) či Blade (1998).

Nabarvené ptáče podle kritiků: Film, který je dobré vidět, ale lepší už znovu nevidět
Nabarvené ptáče

Výběr redakce

Rozpočet vrátit a přepracovat, zní od vznikající koalice

Rozpočet vrátit a přepracovat, zní od vznikající koalice

08:33Aktualizovánopřed 3 mminutami
Sněžení způsobilo komplikace na dálnicích

Sněžení způsobilo komplikace na dálnicích

07:54Aktualizovánopřed 46 mminutami
Na letišti v Brně hořel hangár

Na letišti v Brně hořel hangár

07:38Aktualizovánopřed 50 mminutami
Před 35 lety začal stát vracet znárodněný majetek

Před 35 lety začal stát vracet znárodněný majetek

před 3 hhodinami
Vejce zřejmě zdraží, chovatelé nestíhají reagovat na zákaz klecových chovů

Vejce zřejmě zdraží, chovatelé nestíhají reagovat na zákaz klecových chovů

před 4 hhodinami
Praha finišuje s rekonstrukcí stanic metra, některé termíny však nedodrží

Praha finišuje s rekonstrukcí stanic metra, některé termíny však nedodrží

před 4 hhodinami
EU zvažuje zákaz ethanolu v dezinfekcích, ten přitom patří k nejúčinnějším látkám

EU zvažuje zákaz ethanolu v dezinfekcích, ten přitom patří k nejúčinnějším látkám

před 4 hhodinami
USA a Ukrajina aktualizovaly a zpřesnily mírový rámec, oznámil Bílý dům

USA a Ukrajina aktualizovaly a zpřesnily mírový rámec, oznámil Bílý dům

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Aktuálně z rubriky Kultura

Zemřel Udo Kier. Hrál u Triera nebo v Nabarveném ptáčeti

Ve věku 81 let zemřel německý herec Udo Kier, který se prosadil i v Hollywoodu a často spolupracoval s dánským režisérem Larsem von Trierem. Informovala o tom v pondělí s odvoláním na jeho životního partnera německá média. Kier si zahrál také ve snímku Václava Marhoula Nabarvené ptáče z roku 2019.
před 20 mminutami

Nejde o to, pochopit všechno, co vidíte, říká režisér dokumentu o hodnotě umění

Dokumentární satira Má to cenu?! poodkrývá v kinech zákulisí trhu s uměním, byť podle tvůrců nemá ambice být srozumitelným výkladem. Před kamerou se střetávají pohledy a ambice sběratelů, galeristů a umělců.
21. 11. 2025

Netušila jsem, jak velký fenomén se za hrou Kingdom Come bude skrývat, prozradila Leichtová

Česká videohra Kingdom Come: Deliverance II se na celém světě zařadila mezi šest nejlepších titulů letošního roku. A součástí tohoto globálního herního fenoménu se stala i herečka Kristýna Leichtová, která byla předlohou pro postavu Kateřiny. Herečka prozradila, že si prý na začátku nedokázala představit, „jak obrovský fenomén se za tím bude skrývat“. Rozdíl mezi dabingem videohry a filmu či seriálu podle ní tkví především v absenci obrazu při dabování hry. Sdělila, že sama hit nikdy nehrála, ale viděla „pár ukázek na internetu“ a uznává, že to je „opravdu velice zábavná záležitost“.
21. 11. 2025

Autoportrét Fridy Kahlo se vydražil za 54,7 milionu dolarů, padl tak ženský rekord

Autoportrét mexické malířky Fridy Kahlo se v newyorské aukční síni Sotheby’s ve čtvrtek večer tamního času vydražil za 54,66 milionu dolarů (1,15 miliardy korun). Obraz nazvaný Sen (Postel) z roku 1940 se tak stal nejdražším v aukci prodaným výtvarným dílem, jehož autorkou je žena. Před aukcí se cena obrazu odhadovala na 40 až 60 milionů dolarů. Totožnost kupce nebyla zveřejněna. Informovaly o tom tiskové agentury AFP a AP.
21. 11. 2025

Neporazitelní vyrážejí do kina se vzkazem, že není dobré se vzdávat

Do kin vstupuje hraný film Neporazitelní. Snímek režiséra Dana Pánka pojednává o druhých šancích a nových začátcích, je inspirovaný událostmi kolem mistrovství světa v parahokeji v Ostravě v roce 2019. Vznikl v koprodukci České televize.
20. 11. 2025

Číňanky rády čtou o blízkém vztahu dvou mužů, úřady jim danmei ale chtějí vzít

V Číně sílí tlak proti autorům a fanouškům literárního žánru danmei. Romantické příběhy, které se nevyhýbají erotice, o vztazích mezi muži píší a čtou hlavně heterosexuální ženy.
20. 11. 2025

Benátky budou opět vybírat poplatek za vstup do města

Benátky budou i v příštím roce vybírat vstupné od turistů, kteří se tam neubytují. Oznámila to radnice italského historického města. Poplatek budou úřady vybírat šedesát dní v období od dubna do konce července. To je o několik dní více než letos. Výše vstupného zůstane deset eur (245 korun). V případě objednávky alespoň čtyři dny před plánovanou návštěvou je cena poloviční.
19. 11. 2025

Národní divadlo Brno povede od srpna 2028 Petr Štědroň

Novým ředitelem Národního divadla Brno bude od srpna 2028 šéf Divadla Na zábradlí Petr Štědroň, rozhodli radní. Vystřídá Martina Glasera, který povede Národní divadlo v Praze.
19. 11. 2025Aktualizováno19. 11. 2025
Načítání...