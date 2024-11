Zemřel hudebník Quincy Jones. Od gangů došel na vrchol

Ve věku 91 let zemřel americký hudebník, skladatel a trumpetista Quincy Jones. Umělec a producent, který za desítky let trvající kariéru získal 28 cen Grammy, spolupracoval s hvězdami, jako byli Michael Jackson, Frank Sinatra či Ray Charles.

Quincy Delight Jones Jr. se narodil v roce 1933 v Chicagu, a jak poznamenává agentura AP, postupně se vypracoval od kontaktů s gangy v jižní části tohoto města až na vrchol showbyznysu. „Zachránila ho hudba,“ píše agentura.

Už jako kluk začal hrát v Chicagu na klavír a tento nástroj změnil směr jeho života i o pár let později, když se s kamarády už ve státě Washington vloupal do rekreačního centra. Na pódiu tam stál právě klavír. „Vyšel jsem nahoru, zastavil se, zadíval se a pak na něj chvíli hrál,“ vzpomínal ve své autobiografii. „Tam jsem začal nacházet klid. Bylo mi 11. Věděl jsem, že tohle je pro mě to pravé. Navždy.“

Po střední škole získal tento „všestranně nadaný hudební titán“ stipendium na vyhlášené Berklee School of Music v Bostonu, později studoval kompozici v Paříži, kde pracoval také jako aranžér pro Jacquese Brela či Charlese Aznavoura.

Produkoval komerčně nejúspěšnější album všech dob

Jako producent v oblasti pop music zaznamenal svůj první velký úspěch se singlem It's My Party (1963) mladé zpěvačky Lesley Goreové. Do popředí se ale dostal především díky třem albům, která produkoval pro zpěváka Michaela Jacksona – Off The Wall, Thriller a Bad. Thriller (1982), kterého se podle některých zdrojů prodalo přes 110 milionů kusů, se stal komerčně nejúspěšnějším albem v dějinách pop music.

Jones také dohlížel na vznik singlu We Are the World, který v roce 1985 natočily hvězdy světové hudby na pomoc obětem hladomoru v Africe. Jen na této nahrávce spolupracoval s Jacksonem, Bobem Dylanem, Billym Joelem, Steviem Wonderem či Brucem Springsteenem.

„Po dlouhá léta bylo nepravděpodobné najít milovníka hudby, který by nevlastnil alespoň jednu nahrávku s jeho jménem, nebo lídra v zábavním průmyslu i mimo něj, který by k němu neměl nějaký vztah,“ konstatuje AP.