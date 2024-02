Rod Stewart prodal své písně za sto milionů dolarů, část katalogu Michaela Jacksona stála ještě šestkrát víc

před 2 h hodinami | Zdroj: Variety , The Independent , Reuters , New York Times , Billboard

Prodaná práva zahrnují Stewartovu sólovou kariéru i období, kdy byl členem skupiny Faces a Jeff Beck Group. „Letos je to šedesát let, co působím v hudebním průmyslu. Nastal správný čas a já mám to štěstí, že jsem v Irvingovi a jeho týmu ve společnosti Iconic našel partnery, kterým mohu svěřit své životní dílo a budoucí hudební odkaz,“ vysvětlil Stewart své rozhodnutí.

Irvingem myslí Irvinga Azoffa, manažera dlouhodobě působícího v zábavním průmyslu. Ani on neskrýval potěšení. „Jsme nadšeni, že můžeme v rodině Iconic přivítat jednoho z nejslavnějších zpěváků a skladatelů naší doby,“ uvedl. Azoffova společnost už má ve své „stáji“ Beach Boys, Cher, Deana Martina, Nata Kinga Colea či Joea Cockera.

Jakkoliv Stewartova slova o šedesáti letech v hudebních branži působí jako bilance před odchodem do penze, rocker si jen užívat peníze z prodeje nechce. Ještě v únoru by mělo vyjít album Swing Fever, na němž spolu s Joolsem Hollandem vzdává hold big bandům. V současnosti je na světovém turné, koncerty má podle oficiálních stránek naplánované až do letošního září.

Zájem o hudební katalogy roste, rekordmanem je Michael Jackson

Dohoda přichází v době, kdy společnost Iconic oznámila, že získala více než jednu miliardu dolarů nového kapitálu pro budoucí investice do katalogů hudební tvorby. Podle týdeníku Variety jde o druhou vlnu takového investování. Trh s hudebními právy, který v posledních letech ochladl, znovu nažhavil růst úrokových sazeb, stoupání cen i fakt, že počet nejlepších písňových rejstříků k mání se zužuje.

K rekordním dohodám patří ta, kterou nedávno uzavřela Sony Music se správci pozůstalosti Michaela Jacksona o získání významného podílu v katalogu jednoho z nejprodávanějších umělců. Jednat se má o polovinu Jacksonových nahrávek a autorských práv ze sbírky o celkové hodnotě odhadované na nejméně 1,2 miliardy dolarů, což by podle deníku The New York Times znamenalo pravděpodobně dosud největší obchod s dílem jednoho hudebníka.