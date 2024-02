Žádná marmeláda a Mona Lisa za sklem. Muzea a galerie se chrání před útoky aktivistů

Terčem útoku se žádné z děl v Národní galerii dosud nestalo, na takovou možnost se přesto instituce snaží být připravená. „Naše vnitřní předpisy a návštěvnický řád vytvářejí taková pravidla, aby umělecká díla byla ochráněna co nejlépe. Je to kombinace několika opatření, která návštěvníci ani nemusí zaregistrovat,“ podotýká Hulíková. Kvůli účinnosti nelze ani všechna zveřejnit.

Před dvěma lety došlo ke kurióznímu pokusu. „Zní mi to neskutečně, ale muž převlečený za starou dámu vyskočil z invalidního vozíku a pokusil se rozbít ochranné sklo Mony Lisy. Poté potřel sklo dortem a házel kolem sebe růže, než ho zkrotila ochranka,“ popsal událost svědek. Když muže vyváděli, křičel: „Myslete na Zemi, lidé ničí tuhle planetu!“

Naposledy letos v lednu dvě ekologické aktivistky pocákaly sklo polévkou. Svůj čin odůvodnily snahou podpořit „právo na zdravé a udržitelné potraviny“.

V pražské Národní galerii k chráněným dílům patří třeba obraz Panna od Gustava Klimta. „Má speciální adjustaci, je vsazený do paneláže a ochranné speciální sklo je vsazeno do panelu, protože vzhledem k jeho rozměru už by bylo velmi těžké a obraz by zatěžovalo,“ popsala Veronika Hulíková. Významný představitel secese namaloval smyslný výjev snící dívky na plátno zabírající téměř dva krát dva metry.