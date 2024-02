Začíná festival Berlinale. Film částečně zastiňují politické diskuse

Nové filmy se Cillianem Murphym či Isabelle Huppertovou se ucházejí o Zlatého medvěda, hlavní cenu filmového festivalu Berlinale, který v německém hlavním městě začíná 15. února. Zástupci české kinematografie mezi premiérami hlavní soutěže chybí, nicméně v programu se česká produkce objeví. Pozornost k sobě Berlinale nepřitahuje jen filmy, festival byl vtažen i do debat o vzestupu krajní pravice v Německu a o konfliktu v Pásmu Gazy.

Letošní, čtyřiasedmdesátý ročník je posledním pod vedením uměleckého ředitele Carla Chatriana, který festival vedl společně s Mariette Rissenbeekovou a od hvězdných a velkých studiových filmů se přikláněl spíše k méně známé kinematografii.

Hlavní soutěž o Zlatého medvěda nabídne dvacítku titulů. „Jsme obzvláště hrdí na letošní výběr, který dosahuje nejlepší možné rovnováhy mezi autory, jichž si vážíme a obdivujeme je, a silnými novými hlasy na poli nezávislé kinematografie. Hnacím motorem výběru je samozřejmě rozmanitost příběhů a jejich vypravěčů, ale také rozmanitost stylů s cílem ukázat široké možnosti filmového jazyka,“ komentoval soutěž Carlo Chatrian.

Africký Černý čaj i hroch Pabla Escobara

Po loňské absenci je hned třemi filmy zastoupen africký kontinent. Například malijský režisér mauritánského původu Abderrahmane Sissako se s celovečerním snímkem vrací deset let od nominace na Oscara za drama Timbuktu. Po nekompromisním svědectví o náboženském fanatismu přichází s příběhem Černý čaj. Hrdinkou je mladá žena z Pobřeží slonoviny, která se po emigraci do Asie zamiluje do staršího Číňana.