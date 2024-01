Berlinale promítne čtrnáctihodinový dokument. Do stopáže nejdelšího filmu mu chybí ještě třicet pět dní

Čtrnáctihodinová Cesta

Z filmů neservírovaných po částech, ale předložených divákovi jako jeden kus délku Athiridisova snímku z Berlinale jen o pár minut přesahuje dokument Cesta, který je dílem režiséra Petera Watkinse.

V letech 1983 až 1985, tedy v době vrcholícího jaderného napětí mezi Spojenými státy a Sovětským svazem, procestoval Watkins více než tucet zemí na různých kontinentech a hovořil s lidmi o jaderných zbraních, výdajích na zbrojení či chudobě. „Jeho cílem bylo ukázat, že široká veřejnost nezná ani základní koncepty spojené s možnými následky a rostoucím nebezpečím a také, že média selhávají ve vzdělávání občanů,“ uvádí Fresh Film Fest, který část snímku promítl českým divákům.

Květina jako alternativa k binge-watchingu

Z hraných snímků se ke čtrnácti hodinám blíží nejdelší argentinský film La flor (Květina). Premiéru měla v roce 2018. Režisérovi Marianu Llinásovoi trvalo deset let, než snímek poskládal, se štábem točil po celém světě, od Buenos Aires přes Londýn či Paříž až po Rusko a Jižní Koreu. „Ideální by bylo něco jako zájezdní estráda, výstava, kam můžete jít a kousek vidět. Odehrávalo by se to v jakési neustálé kontinuitě,“ uvedl filmař pro argentinský deník La Nación. Ani on prý neočekává, že by divák zvládl jeho monumentální dílo sledovat najednou, škodilo by to i samotnému filmu, míní.

Květina se tak promítala vždy rozdělena na několik částí, pomohlo, že ji tvoří šest uzavřených podfilmů. Vystřídat se v nich stihne béčkový horor o mumiích, melodrama z prostředí zpěváků, špionážní drama i němý film.

Podle recenze v La Nación společné sledování tak dlouhého filmu, byť po částech, upomíná na sdílený zážitek z umělecké produkce, jaký se z konzumování kinematografie už vytratil. Umožňuje tak divákům vracet se k těmto kořenům, na rozdíl od neproduktivního binge-watchingu, tedy třeba celodenního pouštění si seriálu na streamovací platformě. Článek ovšem zmiňuje i praktické háčky takového zážitku –⁠⁠⁠ je dobré donést si do sálu svačinu a počítat s tím, že občas někdo usne. V případě Llinásova filmového monumentu ale prý není těžké se po schrupnutí zase do příběhů ponořit.

Road movie krokoměru v reálném čase

Třicet pět dní a sedmnáct hodin trvá dokument Logistics Art Project, označovaný za vůbec nejdelší film nejen mezi experimentálními tituly. Stojí za ním dvojice švédských tvůrců – výtvarnice a scénografka Erika Magnussonová a světelný designér Daniel Andersson, jenž se věnuje i videoartu.

„Začali jsme přemýšlet, jak se sem všechno dostane. Kinder vajíčka, obvody mobilních telefonů, kávovary?“ píší autoři na webu projektu, co je přivedlo k myšlence sledovat trasu jednoho výrobku na jeho pouti skrze globální svět. A to od konce k začátku. Vybrali si krokoměr, který nabízel obchod ve Stockholmu, a retrospektivně se ho rozhodli stopovat až do továrny v Číně, která ho vyrobila. Stejně jako krokoměr se filmaři přepravovali kontejnerovou lodí, kamionem i nákladním vlakem.

Svou road movie v reálném čase nejen zaznamenali (odtud stopáž filmu), ale i nonstop promítali ve výloze jedné ze stockholmských galerií. Konkrétně od 1. prosince 2012 až do Tří králů následující rok. „Je to dílo o čase a spotřebě. Upozorňujeme na to, na co se v našem digitálním, zdánlivě zrychleném světě často zapomíná –⁠⁠⁠ na pomalou, fyzickou dopravu, která je základem naší ekonomické reality,“ vysvětlili.

Berlinale s českou stopou

Prostor filmům dá Berlinale od 15. do 25 února, kompletní program včetně titulů ucházejících se o hlavní cenu – Zlatého medvěda – si zatím nechává pro sebe. Mezi už zveřejněnými snímky, které festival uvede, se najdou i české stopy.

Dokumentaristka Klára Tasovská v Berlíně představí snímek Ještě nejsem, kým chci být. Má být portrétem fotografky Libuše Jarcovjákové, jež hledala a dokumentovala ostrůvky svobody mezi návštěvníky pololegálních gay klubů, romské, vietnamské a kubánské přistěhovalecké komunity v normalizačním Československu.