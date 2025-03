Smrt Hackmana a jeho ženy stále provázejí otázky

před 35 m minutami | Zdroj: Reuters , BBC , The Guardian , Rolling Stone , Mail on Sunday , ABC

Pětadevadesátiletého Hackmana a jeho o tři dekády mladší ženu objevili mrtvé 27. února údržbáři, kteří u jejich domu prováděli občas běžné práce. Manželé byli nalezeni v Santa Fe, kam se z Hollywoodu stáhli do ústraní. Podle vyjádření šerifa nic nenasvědčovalo tomu, že by šlo o cizí zavinění. Policie záhy vyloučila také podezření na otravu oxidem uhelnatým.

Původně oznámené policejní zjištění o čase její smrti zpochybňuje soukromá klinika Cloudberry Health v Santa Fe. „Paní Hackmanová nezemřela 11. února, protože k nám volala 12. února,“ uvedl pro noviny Mail on Sunday lékař z tohoto zařízení.

Na tu už ale nedorazila a ani nereagovala na telefonáty. Lékař kliniky podotkl, že prohlídka se netýkala „ničeho, co by souviselo s hantavirem“ a že Arakawaová nevykazovala „žádné příznaky respiračních potíží“.

Deník The Guardina cituje lékařovo podivení, absence dýchacích problémů příliš nesedí na oficiální příčinu smrti. „Nejsem odborník na hantaviry, ale většina pacientů s touto diagnózou umírá v nemocnici,“ řekl.

Telefonát z kliniky potvrdil i úřad šerifa v Santa Fe. O hovorech se policie prý dozvěděla po prověření mobilního telefonu Betsy Arakawaové, uvádí BBC. Do té doby končily záznamy o aktivitě zesnulé klavíristky o den dříve kolem čtvrt na šest odpoledne, kdy otevřela vrata od garáže po návratu z pochůzek. Nakupovala v potravinách, lékárně a obchodě pro zvířata.

Zveřejňování informací zakázal soud

Zatímco vyšetřování pokračuje, k médiím a veřejnosti se aktuální informace dostávají obtížně, protože soud dočasně zakázal zveřejňování jakýchkoli fotografií nebo videozáznamů, které zachytily kamery policistů při prohlídce rezidence. Utajeny zůstávají také pitevní zprávy a podrobnosti z vyšetřování. Zákaz se bude před soudem znovu projednávat na konci března.

Právní kroky podnikli pozůstalí s vysvětlením, že fotografie a záznamy jsou „hrozné povahy“ a s odkazem na právo rodiny truchlit soukromě. Připomínají také, že Hackman a Arakawaová si sami své soukromí střežili. Nahlížení do záznamů, byť citlivých, by soud mohl povolit v případě, že by hantavirové onemocnění, uváděné jako příčina smrti Betsy Arakawaové, mohlo ohrožovat veřejné zdraví.