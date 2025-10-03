V pražské vile Emila Kolbena se koná kolektivní výstava Wounded Bodies. Představuje díla čtyřiadvaceti českých i zahraničních umělců. Společným tématem je zobrazení zranění a narušení tělesné integrity v umění.
Výstava se zabývá bolestí a utrpením ve výtvarném umění
Španělský kyborg a umělec Kai Landre se rozhodl prozkoumat, jak nejspíš zní vesmír. Upravil své tělo tak, aby jeho zvuky slyšel. A tuto zkušenost zprostředkoval i na výstavě v galerii Kolbenka. „Můj projekt je Cybernetic Sense, což je přijímač kosmických paprsků. V podstatě přijímá kosmické paprsky z vesmíru a transformuje je do not na škále 128 tónů. Jsou vyšší nebo nižší v závislosti na tom, z jaké dálky k naší planetě přicházejí,“ vysvětlil.
Tělo jako prostředek vyjádření využívá i konceptuální umělkyně Marina Abramovičová. Ve svých nejslavnějších performancích často balancovala na hranici smrti – jednou z nich je Lips of Thomas z roku 1975. „Byla to série různých tělesně náročných aktivit, které vyústily v to, že si Abramovičová vyřezala pěticípou hvězdu do břicha a ulehla na kříž z ledu, ze kterého ji diváci odnesli, protože se báli o její zdravotní stav,“ upřesňuje kurátor Vojtěch Fábry.
Duševní utrpení zase ohledává Mark Ther ve svém fikčním videofilmu. Vypráví o dvou mužích, jejichž příběh končí vraždou. „Je to určitý prostředek vyjádření momentu života, deprese a agresivního světa, řešit to skrz umění je nějaký prostředek,“ dodal.
Za návštěvu stojí i prostor, ve kterém se výstava nachází. Vila Emila Kolbena se veřejnosti zpřístupňuje jen výjimečně, většinou jednou ročně.