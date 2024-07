Vyorálek či Melíšková točí audioknihu o elitách, které nesesadila změna režimu

Audiokniha vychází z divadelního představení, které napsal Jiří Havelka, a v jeho režii ho v roce 2017 uvedlo Slovenské národní divadlo, v Česku hru o rok později nastudovalo Jihočeské divadlo. Autor do ní zasadil příběhy reálných lidí.

Elity podávají portrét lidí, kteří po sametové revoluci využili svého dřívějšího postavení, přístupu k informacím a znalosti jazyků, aby se mezi prvními zorientovali v nových společenských pořádcích. „Za mě to chtělo víc razance. Ale tenkrát se to vymyslelo tak, že to bude po dobrém. Ono to po dobrém šlo, ale tyhle ‚svině‘ zůstaly schované a hodně z toho vytěžily,“ říká herec Jiří Vyorálek.