Vikingy v Městském divadle Brno čeká rodinné dobrodružství


před 18 mminutami | Zdroj: ČT24, ČTK
Městské divadlo Brno uvede rodinný muzikál o vikinzích
Zdroj: ČT24

Městské divadlo Brno připravilo autorský muzikál ViK!NG. Diváci v dobrodružné komedii navštíví bájný svět vikingů. S přípravou tohoto rodinného představení začali tvůrci už v roce 2022. Trojice autorů se sešla už dříve při psaní historického muzikálu Devět křížů.

Hlavním hrdinou je mladík Johan Fenderson, který v zemi ledu, ohně a severských bohů sní o slávě. „Chce se stát velkým válečníkem a vikingem,“ upřesnil jeho představitel Šimon Fikar. V roli se střídá s Petrem Štěpánem.

Jako syn pěvce to ale nemá jednoduché. Zatímco ostatní bojovníci dobývají nová území, jeho otec o hrdinských činech pouze zpívá. Johan proto s kamarádem Svenem připraví plán, jak to změnit. Svena ztvárnil Maxmilián Riedl. „Není úplně empatický a je to vynálezce,“ říká o roli, v níž alternuje s Kryštofem Helbichem.

Z muzikálu ViK!NG v Městském divadle Brno
Zdroj: Městské divadlo Brno

Muzikál podle tvůrců vypráví s nadhledem o tématech rezonujících napříč staletími. Nachází tak paralely mezi problémy dospívajících v době vikingů a té současné, jako je touha po uznání, vyrovnávání se s rodinným dědictvím či pocity odcizení od vrstevníků. Pojednává ale také o síle přátelství a nezištné pomoci.

„Je to jistým způsobem typ Disney muzikálu, tedy velkého plátna, jak se říká. Takže někdy opravdu vypadá až téměř filmově,“ podotkl k výpravě režisér a libretista Petr Štěpán. Muzikál ViK!NG vytvořil spolu s Miroslavem Ondrou a hudebním skladatelem Robinem Schenkem. „Mám rád hudbu, která se tváří jako vikinská. Je temná, sever má v popkultuře svou specifickou náladu,“ uvedl Schenk. Muzikál návštěvníci Městského divadla Brno poprvé uvidí v sobotu.

Z muzikálu ViK!NG v Městském divadle Brno
Zdroj: Městské divadlo Brno

Aktuálně z rubriky Kultura

Městské divadlo Brno připravilo autorský muzikál ViK!NG. Diváci v dobrodružné komedii navštíví bájný svět vikingů. S přípravou tohoto rodinného představení začali tvůrci už v roce 2022. Trojice autorů se sešla už dříve při psaní historického muzikálu Devět křížů.
Zemřel Chuck Norris

Zemřel americký herec Chuck Norris, kterého proslavily role v akčních filmech. Píší to média s odkazem na prohlášení rodiny. Norris byl ve čtvrtek hospitalizován na Havaji. Hlavnímu představiteli seriálu Walker, Texas Ranger bylo 86 let.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Video„Už bych rád zase něco řekl.“ Ondřej Ruml má nové album

Ondřej Ruml po patnácti letech vydává autorské album, kde se podílel na většině hudby a textů. „Nazrál ve mně čas, že už bych rád zase něco řekl, ale chtěl bych se věnovat do hloubky svým pocitům a vjemům,“ vysvětlil pro ČT24. Nahrávku s desítkou písní nazval Vždycky to tu bylo. „To je to, na čem se shodneme napříč generacemi, vyznáními a náboženstvími,“ vysvětlil. Název platí i pro to, jak Ruml vnímá nahrávání desek. „V dnešní době se říká, že alba se moc nevydávají, že se mají vydávat spíš singly, ale já si myslím, že album má ten hlavní smysl v tom, že to je jako kniha. Nějak začíná, pokračuje a končí. Zpěvák či interpret tím vydává pohled do svého světa,“ říká.
před 18 hhodinami

Herce Vala Kilmera „hluboko z hrobu“ oživí AI

Herec Val Kilmer zemřel před téměř rokem, přesto se objeví v chystaném filmu As Deep as the Grave (Hluboké jako hrob). Umožní to generativní umělá inteligence. Podle agentury AP se jedná o jedno z dosud nejodvážnějších využití AI ve filmové tvorbě.
před 20 hhodinami

V Lipsku začal knižní veletrh, za Česko čte Pilátová či Hlaučo

V německém Lipsku začal mezinárodní knižní veletrh, za Česko se na něm představí čtrnáct autorek a autorů. Od loňského podzimu probíhá v německy mluvících zemích Rok české kultury. Akce vyvrcholí na podzim největší knižní výstavou světa ve Frankfurtu nad Mohanem, kde bude Česko čestným hostem.
před 22 hhodinami

VideoPlzeňský festival světel Blik Blik nabízí nejsložitější projekci v dějinách akce

V Plzni ve čtvrtek začal festival světla s názvem Blik Blik. Letos je pro velký zájem poprvé třídenní a nabídne sedmnáct světelných instalací od českých i světových umělců. Ty jsou rozprostřené po celém městě, třeba i v jindy nepřístupném dvoře renesanční radnice. Návštěvníky tam čeká dílo českého autora Jana Hladila. Jde o nejsložitější projekci v jedenáctileté historii festivalu.
19. 3. 2026

Klempíř odvolal šéfku Národní galerie Knastovou

Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) ve čtvrtek odvolal generální ředitelku Národní galerie Praha (NGP) Alicji Knastovou. Odborná veřejnost ji kritizovala kvůli stylu komunikace či minimalistickému výstavnímu programu. Podle ministra galerie potřebuje výraznější odborný rozvoj a ambici posunout se mezi přední evropské instituce. NGP zatím povede dosavadní ředitelka sbírky starého umění Olga Kotková. Podle Deníku N hodlá ministerstvo v příštích měsících vypsat výběrové řízení na ředitele NGP.
19. 3. 2026Aktualizováno19. 3. 2026

Producenti „Pana Nikoho“ odmítají stížnost Ruska. Vidí v ní další propagandu

Moskva poprvé oficiálně zareagovala na dánsko-český dokument Pan Nikdo proti Putinovi. Čerstvý držitel Oscara ukazuje ideologickou indoktrinaci ruských školáků. Podle Moskvy ale bez souhlasu jejich rodičů, a žádá proto reakci po organizátorech cen. Čeští producenti uvedli, že snímek vznikl podle nejvyšších standardů. Bez výhrad nebyl dokument ale přijat ani Ukrajinci, některým vadí, že z Rusů příliš dělá oběti putinovského režimu.
19. 3. 2026
