Vikingy v Městském divadle Brno čeká rodinné dobrodružství

Městské divadlo Brno připravilo autorský muzikál ViK!NG. Diváci v dobrodružné komedii navštíví bájný svět vikingů. S přípravou tohoto rodinného představení začali tvůrci už v roce 2022. Trojice autorů se sešla už dříve při psaní historického muzikálu Devět křížů.
Hlavním hrdinou je mladík Johan Fenderson, který v zemi ledu, ohně a severských bohů sní o slávě. „Chce se stát velkým válečníkem a vikingem,“ upřesnil jeho představitel Šimon Fikar. V roli se střídá s Petrem Štěpánem.
Jako syn pěvce to ale nemá jednoduché. Zatímco ostatní bojovníci dobývají nová území, jeho otec o hrdinských činech pouze zpívá. Johan proto s kamarádem Svenem připraví plán, jak to změnit. Svena ztvárnil Maxmilián Riedl. „Není úplně empatický a je to vynálezce,“ říká o roli, v níž alternuje s Kryštofem Helbichem.
Muzikál podle tvůrců vypráví s nadhledem o tématech rezonujících napříč staletími. Nachází tak paralely mezi problémy dospívajících v době vikingů a té současné, jako je touha po uznání, vyrovnávání se s rodinným dědictvím či pocity odcizení od vrstevníků. Pojednává ale také o síle přátelství a nezištné pomoci.
„Je to jistým způsobem typ Disney muzikálu, tedy velkého plátna, jak se říká. Takže někdy opravdu vypadá až téměř filmově,“ podotkl k výpravě režisér a libretista Petr Štěpán. Muzikál ViK!NG vytvořil spolu s Miroslavem Ondrou a hudebním skladatelem Robinem Schenkem. „Mám rád hudbu, která se tváří jako vikinská. Je temná, sever má v popkultuře svou specifickou náladu,“ uvedl Schenk. Muzikál návštěvníci Městského divadla Brno poprvé uvidí v sobotu.