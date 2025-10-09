Výstava v pražské DSC Gallery představuje společný projekt dvou umělkyň – Magdaleny Jetelové a Jorinde Voigtové. Tři galerijní sály propojují jejich odlišné přístupy k tématům času, prostoru a světla.
Umělkyně Jetelová a Voigtová sdílí energie
Magdalena Jetelová od osmdesátých let žije v Německu, vystavuje ale i v Česku. V DSC Gallery je například k vidění její dílo Záznam o čase. „Uvědomila jsem si, jak se dějiny celého světa v určitých dimenzích neustále opakují a člověk je nepoučitelný,“ podotýká umělkyně k inspiraci.
Pro další z vystavených obrazů se inspirovala v australské poušti. „Červenooranžový horizont se tam neustále přemisťoval a přemisťování energie je mým neustálým tématem,“ popisuje. Energie je charakteristická i pro druhou vystavující – německou výtvarnici Jorinde Voightovou. „Jedna (pracuje) s hlubinnou, druhá s tou, která proudí do vnějšího prostoru,“ upřesnila za DSC Gallery Nikola Nováková.
Obě umělkyně mají mezinárodním renomé. Magdalena Jetelová je známá taky pro své laserové instalace v krajině a velké sochy. Jednu z nich – dřevěnou židli – vzala z pražského ostrova Kampa voda během povodní v roce 2002. Následně ji nahradila nová. K židli patří i stůl, který budou moci návštěvníci výstavy vidět spolu s dalšími díly do 21. listopadu. Pak se stane součástí sbírky rakouské galerie Belvedere.