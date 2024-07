Umělec vyměnil historickou minci za padělek. Není to krádež, tvrdí

před 2 h hodinami | Zdroj: Reuters , ČTK , The Art Newspaper , BBC , The Guardian

Brazilský konceptuální umělec vyměnil v Britském muzeu historickou minci za padělek. Ne kvůli vlastnímu obohacení, ale aby upozornil, že ve sbírkách této instituce zůstává spousta předmětů, které by si zasloužily být navráceny třeba do zemí někdejších kolonií. Umělecké intervence zaskočily britská muzea už dříve.

Sartuziho „krádež“ se tak stala dalším příspěvkem do už vedené diskuse. Mnohá evropská i americká muzea jsou pod drobnohledem kvůli způsobu, jakým získala některé artefakty ve svých sbírkách, a některé země požadují, aby byly exponáty vráceny.

S nápadem zaměnit originál za napodobeninu přišel brazilský umělec Ile Sartuzi, když viděl, že návštěvníci si vystavené mince mohou pod dohledem muzejního průvodce osahat – i on o jeden historický peníz požádal.

Z Britského muzea předměty mizí i z mnohem přízemnějších pohnutek, než je apel na kulturní svědomí. Před rokem dostal výpověď jeden zaměstnanec poté, co se zjistilo, že ze sbírek byly odcizeny nebo se ztratily stovky položek.

Sartuzi tvrdí, že originální stříbrnou minci hodil do kasičky na příspěvky muzeu ve vstupní hale, tedy podle jeho právníka neporušil žádný zákaz o vynášení exponátů. Svůj čin považuje za konceptuální umělecké dílo. Mluví o „kouzelnickém triku“, projekt přímo nazval Sleight of Hand. Pod tímto názvem chystá na příští rok samostatnou výstavu v Sao Paulu, tématem je „fetišizující charakter peněz“.

Na „krádež“ se připravoval rok. Záznamy natočené jeho přáteli prozrazují, že při prvním pokusu Sartuziho přistihl průvodce. Aby se bez podezření dostal do expozice i druhý den, oholil si vousy, takže ho ochranka muzea nepoznala. A druhý pokus už byl úspěšný.

Starověký nákupní košík

Umělecké zásahy do muzejních a galerijních expozic nejsou nic, co by se už dříve nedělo. Přímo v Britském muzeu se takového uměleckého vpádu dopustil před téměř dvaceti lety Banksy. Streetartový umělec, odmítající odkrýt svou pravou identitu, je pověstný graffiti ve veřejném prostoru, které okamžitě budí pozdvižení a cení se na miliony.

V roce 2005 ale zůstalo tři dny bez povšimnutí v Britském muzeu jeho dílo, které vpašoval do expozice o římské Británii. Mezi exponáty pocházejících z prvních čtyř století našeho letopočtu umístil kus betonu s nástěnnou malbou: bizonem se zapíchnutými oštěpy a postavičkou muže – tlačícího nákupní vozík.