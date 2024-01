Andy Warhol dojedl hamburger, Tom Friedman připravil Big Big Mac

Zřejmě nejameričtější jídlo nezvolil Leth náhodou. „Jako přistěhovalec Warhol obdivoval myšlenku, že v Americe konzumují lidé stejné jídlo a nápoje bez ohledu na své postavení – prezident pije stejnou kolu jako on. Střet kultur hluboce ovlivnil náměty jeho umění. Hamburger by se mohl stejně dobře objevit jako pocta myšlence amerického života,“ vysvětlila kunsthistorička Zuzanna Stańska z DailyArt Magazine.

Ve zhruba čtyřminutovém videu sledujeme, jak Warhol otevírá sáček, vyndává burger, a než se do něj zakousne, namočí housku v kečupu. Na konci, po náležité pauze, přímo do očí divákovi sdělí: „Jmenuji se Andy Warhol a právě jsem dojedl hamburger.“

Jeho tehdejší manželka Patty Mucha ušila plátky housky a masa z plachtoviny, do požadovaného tvaru je umělec vycpal kartonovými krabicemi a pěnovou gumou. Proslul právě často naddimenzovanými sochami jídla a věcí každodenní potřeby. Inspirovaly ho prý showroomy automobilek nebo výloha manhattanského obchodu, za níž stály klavíry. „Věci, které byly velké v obchodě, o němž byste si mysleli, že by v něm neměly být tak velké věci,“ vysvětlil.

Maso v housce, vše z nabarveného pěnového polystyrenu, pověsil na zeď vertikálně jako obraz. „Je to pocta rychlému občerstvení? Moderní zátiší? Ať už je to cokoli, rozesměje vás to,“ píše v The Guardian kritik umění Jonathan Jones.

Okurka na stropě a krvavý klaun

To Paul McCarthy ve video performanci Bossy Burger z roku 1991 dal celkem explicitně najevo, co si myslí o vlivu rychlého občerstvení na západní společnost. Ve videu se objeví jako klaun převlečený za kuchtíka a s maskou Alfreda E. Neumana, popkulturní postavičky pihovatého chlapce s odstátýma ušima. Příprava burgeru může zpočátku působit jako zábavně-edukativní návod nějakého dětského pořadu, pak se ale zvrhne.

V roce 2022 se v Michael Lett Gallery v Aucklandu objevil na stropě plátek okurky. Ve skutečnosti šlo o dílo názvem Pickle v hodnotě 10 tisíc novozélandských dolarů. Australský umělec Matthew Griffin okurku vyhodil na strop výstavní síně poté, co ji vyndal z cheeseburgeru McDonald’s. Dílo – připomínající svým pojetím banán, který pomocí lepicí pásky „vystavil“ Maurizio Cattelan a který následně prodal za 120 tisíc dolarů – mělo podle galeristy zpochybnit, co má hodnotu. Diskusi se mu podle The Guardian povedlo vyvolat, názory oscilovaly od označení za „geniální“ po konstatování, že je to pěkná pitomost.

V Melbourne zase v roce 2015 vyvolal pohoršení mural na jednom z podniků. Streetartový umělec Mike Makatron na zdi domu vyvedl obří hamburger, který kromě salátu, sýru či rajčat naplnil také těly v různých sexuálních pozicích.