Ukradený Pilát se po sedmnácti letech vrátil do Římova

Do Římova na Českobudějovicku se vrátila ukradená socha Piláta Pontského. Originál zmizel před sedmnácti lety z kaple, která je součástí křížové cesty. Památkáři a policisté vypátrali původní dřevěnou sochu až ve Španělsku.
Raně barokní polychromovanou dřevořezbu zloději ukradli z římovské pašijové cesty v květnu 2009. Nikdo z místních je neviděl – využili deštivého dne a sochu beze svědků odvezli. Dalo se předpokládat, že do zahraničí.
Vypátrat se ji podařilo ve spolupráci se španělskou policií na aukčním portálu a následně dopravit do Česka. Socha je vysoká 180 centimetrů a zachycuje Piláta ve zbroji římských legií. „Je zobrazen jako římský důstojník, takhle se ve sedmnáctém století ještě Pilát nezobrazoval,“ upozorňuje administrátor Římskokatolické farnosti Římov Jakub Václav Zentner.
Podle Zentnera se hodnota díla přesně vyčíslit nedá. „Ani datace není úplně jistá. V památkové kartě je napsáno z roku 1680, ale domnívám se, že bude spíš trochu mladší. Odhadoval bych první polovinu osmnáctého století,“ předpokládá.
Socha „cestovala“ po Evropě
Odborníci při pátrání po ukradených uměleckých dílech procházejí stovky internetových stránek. „Tuto sochu jsme například našli tím, že máme skvěle vytvořenou dokumentaci a kolega hledal, hledal a úplně velkou náhodou našel,“ nastínila Eva Löw z generálního ředitelství Národního památkového ústavu.
Podle Jana Mengera z Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování policejního prezidia socha během předchozích let cestovala minimálně v Itálii a ve Španělsku a možná i v dalších zemích. Držena byla v soukromých sbírkách. Podrobnosti nemůže policie zveřejnit kvůli vyšetřování.
Socha zřejmě byla restaurována kvůli lepší prodejnosti. „Je v poměrně dobrém stavu. Zdá se, že neutrpěla žádné škody,“ ujistil Menger. Od Velikonoc ji uvidí návštěvníci Muzea poutnictví v Římově. Při obnově římovské pašijové cesty v letech 2021 až 2023 byly ukradené sochy nahrazeny kopiemi.
Další sochy se hledají
Do budoucna by pátrání mohla usnadnit umělá inteligence, hledání ale většinou komplikuje špatná dokumentace artefaktů ukradených v devadesátých letech minulého století. Od té doby se z římovské křížové cesty ztratilo devatenáct soch, sedm už jich odborníci dohledali. Poutní místo, které je od roku 2018 národní kulturní památkou, vzniklo v sedmnáctém století. V té době navštěvovalo areál až 80 tisíc poutníků ročně, z Čech i Rakouska.
Při pátrání pomáhá národní i mezinárodní databáze ukradených artefaktů. V české databázi PSEUD (Portál systému evidence uměleckých děl) jsou evidovány desítky tisíc uměleckých děl. Menger zdůraznil, že prodej sakrálních nebo archeologických předmětů bez příslušného certifikátu je vždy nelegální, a pokud mají lidé pochybnosti o původu děl, mají kontaktovat policii.