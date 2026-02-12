Ukradený Pilát se po sedmnácti letech vrátil do Římova


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK
Nahrávám video
Návrat ukradené sochy
Zdroj: ČT24

Do Římova na Českobudějovicku se vrátila ukradená socha Piláta Pontského. Originál zmizel před sedmnácti lety z kaple, která je součástí křížové cesty. Památkáři a policisté vypátrali původní dřevěnou sochu až ve Španělsku.

Raně barokní polychromovanou dřevořezbu zloději ukradli z římovské pašijové cesty v květnu 2009. Nikdo z místních je neviděl – využili deštivého dne a sochu beze svědků odvezli. Dalo se předpokládat, že do zahraničí.

Vypátrat se ji podařilo ve spolupráci se španělskou policií na aukčním portálu a následně dopravit do Česka. Socha je vysoká 180 centimetrů a zachycuje Piláta ve zbroji římských legií. „Je zobrazen jako římský důstojník, takhle se ve sedmnáctém století ještě Pilát nezobrazoval,“ upozorňuje administrátor Římskokatolické farnosti Římov Jakub Václav Zentner.

Navrácená ukradená socha Piláta Pontského z Římova
Zdroj: ČTK/Václav Pancer

Podle Zentnera se hodnota díla přesně vyčíslit nedá. „Ani datace není úplně jistá. V památkové kartě je napsáno z roku 1680, ale domnívám se, že bude spíš trochu mladší. Odhadoval bych první polovinu osmnáctého století,“ předpokládá.

Socha „cestovala“ po Evropě

Odborníci při pátrání po ukradených uměleckých dílech procházejí stovky internetových stránek. „Tuto sochu jsme například našli tím, že máme skvěle vytvořenou dokumentaci a kolega hledal, hledal a úplně velkou náhodou našel,“ nastínila Eva Löw z generálního ředitelství Národního památkového ústavu.

Podle Jana Mengera z Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování policejního prezidia socha během předchozích let cestovala minimálně v Itálii a ve Španělsku a možná i v dalších zemích. Držena byla v soukromých sbírkách. Podrobnosti nemůže policie zveřejnit kvůli vyšetřování.

Navrácená ukradená socha Piláta Pontského z Římova
Zdroj: ČTK/Václav Pancer

Socha zřejmě byla restaurována kvůli lepší prodejnosti. „Je v poměrně dobrém stavu. Zdá se, že neutrpěla žádné škody,“ ujistil Menger. Od Velikonoc ji uvidí návštěvníci Muzea poutnictví v Římově. Při obnově římovské pašijové cesty v letech 2021 až 2023 byly ukradené sochy nahrazeny kopiemi.

Další sochy se hledají

Do budoucna by pátrání mohla usnadnit umělá inteligence, hledání ale většinou komplikuje špatná dokumentace artefaktů ukradených v devadesátých letech minulého století. Od té doby se z římovské křížové cesty ztratilo devatenáct soch, sedm už jich odborníci dohledali. Poutní místo, které je od roku 2018 národní kulturní památkou, vzniklo v sedmnáctém století. V té době navštěvovalo areál až 80 tisíc poutníků ročně, z Čech i Rakouska.

Při pátrání pomáhá národní i mezinárodní databáze ukradených artefaktů. V české databázi PSEUD (Portál systému evidence uměleckých děl) jsou evidovány desítky tisíc uměleckých děl. Menger zdůraznil, že prodej sakrálních nebo archeologických předmětů bez příslušného certifikátu je vždy nelegální, a pokud mají lidé pochybnosti o původu děl, mají kontaktovat policii.

UNESCO zřídilo virtuální muzeum ukradeného umění
Virtuální muzeum ukradeného umění podle návrhu studia Kéré Architecture

Výběr redakce

Odborný ústav vyšetřuje manévr portugalského letadla u Křivoklátu, píše MF Dnes

Odborný ústav vyšetřuje manévr portugalského letadla u Křivoklátu, píše MF Dnes

14:30Aktualizovánopřed 11 mminutami
Musíme navýšit výrobu obranných prostředků, uvedl Rutte

Musíme navýšit výrobu obranných prostředků, uvedl Rutte

08:55Aktualizovánopřed 12 mminutami
Bondiová se v Kongresu odmítla omluvit obětem Epsteina

Bondiová se v Kongresu odmítla omluvit obětem Epsteina

před 50 mminutami
Skeletonistu kvůli helmě se zabitými Ukrajinci diskvalifikovali ze závodu na OH

Skeletonistu kvůli helmě se zabitými Ukrajinci diskvalifikovali ze závodu na OH

11:06Aktualizovánopřed 55 mminutami
Poslanci odsoudili všechny formy týrání zvířat

Poslanci odsoudili všechny formy týrání zvířat

04:39Aktualizovánopřed 1 hhodinou
V pražské zoo se potvrdila ptačí chřipka

V pražské zoo se potvrdila ptačí chřipka

16:44Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Soud odmítl vymezení vysokorychlostního koridoru na nové trati Praha–Brno

Soud odmítl vymezení vysokorychlostního koridoru na nové trati Praha–Brno

před 2 hhodinami
Vláda USA oznámila konec imigračního zásahu v Minnesotě

Vláda USA oznámila konec imigračního zásahu v Minnesotě

15:42Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Kultura

Ukradený Pilát se po sedmnácti letech vrátil do Římova

Do Římova na Českobudějovicku se vrátila ukradená socha Piláta Pontského. Originál zmizel před sedmnácti lety z kaple, která je součástí křížové cesty. Památkáři a policisté vypátrali původní dřevěnou sochu až ve Španělsku.
před 1 hhodinou

Rapová trojice Gufrau a Victor Kal. mají nejvíc šancí na ceny Anděl

Tři šance na zisk ceny Anděl má rapová trojice Gufrau a hudebník Victor Kal., který s ní vystupuje. Víckrát se v nominacích objevují také jména Michala Prokopa, Bena Cristovaa či kapely Mňága a Žďorp. Ocenění udělované Českou hudební akademií převezmou vítězové 11. dubna.
před 2 hhodinami

Berlinale začíná afghánskou romancí. Česko přiváží Chytilovou či knihu ke zfilmování

První afghánská romantická komedie otevírá sedmdesátý šestý ročník filmového festivalu Berlinale. Hlavní soutěž podle kritiků míří letos spíše na cinefily než širší publikum. Český film v klání o Zlatého medvěda chybí. Mimo hlavní soutěžní sekci se nicméně budou promítat tři nové tituly natočené v české koprodukci a rovněž digitálně restaurovaný film Věry Chytilové Panelstory.
před 4 hhodinami

Filmové premiéry: Bouřlivé výšiny, Christy či Kaprálová

Do české kinodistribuce přibyly nové tituly. Očekávanou novinkou je snímek Bouřlivé výšiny, adaptace románu britské spisovatelky Emily Brontëové s Margot Robbieovou a Jacobem Elordim v rolích osudového páru. V životopisném dramatu Christy se Sydney Sweeneyová postavila do ringu jako profesionální boxerka Christy Martinová. Příběh silné ženy, která prorazila v oboru, jemuž dominovali muži, zobrazuje také dokument Kaprálová. V koprodukci České televize vypráví o skladatelce a dirigentce první poloviny dvacátého století.
před 5 hhodinami

Zemřel herec James Van Der Beek. Proslavil ho seriál Dawsonův svět

Po boji s rakovinou ve středu zemřel americký herec James Van Der Beek, známý především jako Dawson Leery ze seriálu Dawsonův svět. Bylo mu 48 let. O úmrtí informují agentury s odvoláním na umělcovu rodinu.
před 21 hhodinami

Britney Spearsová prodala práva na svou hudbu za 200 milionů dolarů, píše BBC

Americká popová zpěvačka Britney Spearsová prodala práva na veškerou svou hudební produkci nezávislému hudebnímu vydavatelství Primary Wave za zhruba dvě stě milionů dolarů (asi čtyři miliardy korun), informoval web BBC. Prodej se podle serveru uskutečnil již koncem loňského roku, podrobnosti ohledně transakce a přesná cena ale nebyly zveřejněny.
včera v 17:42

Josef Šíma viděl neviděné. A pak je namaloval

O významné české malíře nebyla nouze, ovšem co o ty světové? To už aby člověk pohledal. Jedno nezpochybnitelné jméno však máme: Josef Šíma. A každý, kdo by o tom snad pochyboval, může se nechat přesvědčit na výstavě Mezisvěty, připravené Západočeskou galerií v Plzni pro výstavní síň Masné krámy. Je připomenutím první poúnorové výstavy, již pro plzeňskou galerii v roce 1964 uspořádala Anna Masaryková.
včera v 15:00

Cibulka a Jagelka se s Klempířem neshodli. Mají se ale sejít znovu

Moderátor Aleš Cibulka a moderátor, dabér a herec Michal Jagelka sdělili, že se při úterním jednání s ministrem kultury Oto Klempířem (za Motoristy) v jednotlivých tématech neshodli. Probírali mimo jiné poplatky za televizi a rozhlas nebo Klempířovu někdejší spolupráci se Státní bezpečností. Diskuze nicméně byla podle dvojice umělců korektní. Před prázdninami by se měli s ministrem sejít znovu, řekli po setkání.
10. 2. 2026
Načítání...