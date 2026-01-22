Třiadvacet postav pro dva herce. Changes ukazují, jak se za den změníme


před 4 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Národní divadlo Brno uvádí v české premiéře hru Changes
Zdroj: ČT24

Dva herci ztvárňují třiadvacet postav v intimní a zároveň ironické inscenaci Changes, kterou v české premiéře uvádí Národní divadlo Brno. Hra současné německé dramatičky Maji Zadeové sleduje jediný den v životě partnerské dvojice a zároveň svět kolem, který se neustále proměňuje.

Manželský pár Nina a Mark prožijí zdánlivě obyčejný den. Ráno společná snídaně, pak práce a večer návrat domů. Jenže mezi těmito okamžiky se toho odehraje mnoho. „To představení je o nás. O tom, jak v jednadvacátém století člověk funguje. A zároveň myslím, že na diváka by mělo působit, že koukáme na svět vždycky optikou toho partnera,“ poznamenává představitel Marka Tomáš David.

Ninu hraje Petra Lorenc. Přestože jsou celou dobu na jevišti jen oni dva, povede se jim ztvárnit celkem třiadvacet postav. Proměnu musí zvládnout rychle, což by nešlo bez pomoci v zákulisí. „Mám vždycky pocit, že tam přijedu jako Formule 1, oni všechno upraví a já zase jedu pryč. A ještě mi teda musí pošeptat, co hraju za roli, protože v tom zmatku nevím, co následuje,“ přiznává herečka.

Petra Lorenc a Tomáš David ve hře Changes
Zdroj: Národní divadlo Brno

Hra Changes pracuje i s myšlenkou, že nás ovlivňuje to, co přes den zažijeme. „Lidé se ráno spolu rozloučí a potom prožijou věci, které se ani večer nedají vypovědět, když se vrátí po celém dni domů. Jde o to, že nejsou večer stejní jako ráno,“ vysvětluje režisérka Aminata Keita.

A úplně stejní nemusejí odejít ani diváci z dvouhodinového představení, minimálně si víc uvědomí současnou přehlcenou realitu.

Taneční Kafka prochází proměnou i procesem
Taneční inscenace Kafka (Národní divadlo Brno)

Výběr redakce

Policie zadržela podezřelého z činnosti pro čínskou rozvědku

Policie zadržela podezřelého z činnosti pro čínskou rozvědku

09:17Aktualizovánopřed 8 mminutami
Zástupci vlády a odborů jednají o zvýšení platů

Zástupci vlády a odborů jednají o zvýšení platů

03:16Aktualizovánopřed 43 mminutami
„Můžeme udělat, cokoliv budeme chtít.“ Trump založil svou Radu pro mír

„Můžeme udělat, cokoliv budeme chtít.“ Trump založil svou Radu pro mír

10:15Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Trumpův styl je jako arabský bazar, Evropu ale přiměl jednat, řekl Pavel

Trumpův styl je jako arabský bazar, Evropu ale přiměl jednat, řekl Pavel

10:06Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Witkoff oznámil pokrok v rozhovorech o ukončení rusko-ukrajinské války

Witkoff oznámil pokrok v rozhovorech o ukončení rusko-ukrajinské války

09:21Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Policie obvinila dalších sedm lidí a šest firem kvůli zakázkám pardubického magistrátu

Policie obvinila dalších sedm lidí a šest firem kvůli zakázkám pardubického magistrátu

11:15Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Jiřikovský z bitcoinové kauzy zůstává ve vazbě

Jiřikovský z bitcoinové kauzy zůstává ve vazbě

před 2 hhodinami
Blíží se další ročník osvětové kampaně Suchej únor

Blíží se další ročník osvětové kampaně Suchej únor

před 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Kultura

Třiadvacet postav pro dva herce. Changes ukazují, jak se za den změníme

Dva herci ztvárňují třiadvacet postav v intimní a zároveň ironické inscenaci Changes, kterou v české premiéře uvádí Národní divadlo Brno. Hra současné německé dramatičky Maji Zadeové sleduje jediný den v životě partnerské dvojice a zároveň svět kolem, který se neustále proměňuje.
před 4 mminutami

Martin Salajka se prodírá mlhovinou mimo realitu

Martina Salajku přivedla k malování příroda. Teď se k ní vrací ještě intenzivněji než kdy dřív, jak ukazuje i ohlédnutí za jeho tvorbou z posledních dvou let na výstavě Nebula, tedy Mlhovina, v pražské Trafo Gallery.
před 3 hhodinami

K Didoně a Aeneovi přizvali v Národním divadle Indiánskou královnu

Národní divadlo uvádí jednu z nejstarších, dodnes široce hraných a populárních oper. Milostný příběh s tragickým koncem Dido a Aeneas převedl do operní podoby na konci sedmnáctého století anglický komponista Henry Purcell.
před 19 hhodinami

Identita, deformace, mystifikace. Tři výtvarníci rozehrávají v Opavě partii

Tři výtvarníci se vztahem ke Slezsku a zároveň k portrétu a k figuře vystavují v opavském Domě umění. Výstava s názvem Partie představuje díla Ivany Štenclové, Pavla Formana a polského výtvarníka Roberta Kusmirowského.
před 20 hhodinami

UNESCO chce zkontrolovat chrám poškozený boji Thajska a Kambodže

Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO) chce vyslat misi, která posoudí škody na starobylém chrámu Preah Vihear způsobené přeshraničním konfliktem mezi Thajskem a Kambodžou. Poslední konflikt mezi oběma zeměmi ukončilo 27. prosince příměří. Obě země si hinduistickou kulturní památku nárokují.
před 21 hhodinami

Při procesu s nacisty byl důkazem i film. Archivy hledali dva američtí bratři

Nový film Norimberk s Russellem Crowem v kinech obrací opět pozornost k norimberskému procesu. Médium filmu souvisí s ostře sledovaným soudem ale i jinak – záběry promítané v soudní síni posloužily tehdy jako důkaz. Část z nich na zpravodajské misi v poválečné Evropě nasbírali bratři z hollywoodské rodiny.
včera v 12:47

„Vážený soudruhu prezidente.“ Historik zkoumá příběhy skrz normalizační dopisy Hradu

V průběhu normalizace registrovalo oddělení stížností prezidentovy kanceláře stovky tisíc dopisů. Nejvíc jich bylo doručeno prezidentovi Ludvíku Svobodovi v roce 1969. Dopisy odrážejí běžné problémy společnosti, jako jsou bydlení, sociální zabezpečení, cestování do zahraničí a školství. Ve své knize „Vážený soudruhu prezidente“ nabízí historik Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Tomáš Vilímek desítky příběhů odhalujících jak úsměvné, tak tragické stránky života za normalizace.
včera v 06:30

Czech Press Photo vyhrála fotografie horníka z dolu OKD

Nejlepší fotografií 31. ročníku Czech Press Photo byl vyhlášen snímek ze série s názvem „Práce horníků na dole ČSM – Sever (OKD)“ Lukáše Kaboně z Deníku. Uspěl v konkurenci téměř 300 fotografek a fotografů, kteří do soutěže zaslali 5250 fotografií. „Zavírání dolů v České republice představuje uzavření významné etapy průmyslové historie a proměnu vztahu společnosti k životnímu prostředí. Těžba uhlí po desetiletí formovala krajinu i životy lidí, často s negativními dopady přesahujícími hranice Moravskoslezského kraje. Uzavření posledního černouhelného dolu ve Stonavě je symbolickou tečkou za érou hlubinné těžby na Ostravsku. Fotografovi Lukáši Kaboňovi se podařilo tento přelomový okamžik zachytit s věcnou přesností a silnou výpovědní hodnotou,“ uvedla porota. Ceny se letos udělovaly v devíti kategoriích. Oceněné fotografie budou k vidění v Nové budově Národního muzea od 11. května do 30. listopadu 2026.
20. 1. 2026
Načítání...