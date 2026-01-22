Třiadvacet postav pro dva herce. Changes ukazují, jak se za den změníme

Dva herci ztvárňují třiadvacet postav v intimní a zároveň ironické inscenaci Changes, kterou v české premiéře uvádí Národní divadlo Brno. Hra současné německé dramatičky Maji Zadeové sleduje jediný den v životě partnerské dvojice a zároveň svět kolem, který se neustále proměňuje.
Manželský pár Nina a Mark prožijí zdánlivě obyčejný den. Ráno společná snídaně, pak práce a večer návrat domů. Jenže mezi těmito okamžiky se toho odehraje mnoho. „To představení je o nás. O tom, jak v jednadvacátém století člověk funguje. A zároveň myslím, že na diváka by mělo působit, že koukáme na svět vždycky optikou toho partnera,“ poznamenává představitel Marka Tomáš David.
Ninu hraje Petra Lorenc. Přestože jsou celou dobu na jevišti jen oni dva, povede se jim ztvárnit celkem třiadvacet postav. Proměnu musí zvládnout rychle, což by nešlo bez pomoci v zákulisí. „Mám vždycky pocit, že tam přijedu jako Formule 1, oni všechno upraví a já zase jedu pryč. A ještě mi teda musí pošeptat, co hraju za roli, protože v tom zmatku nevím, co následuje,“ přiznává herečka.
Hra Changes pracuje i s myšlenkou, že nás ovlivňuje to, co přes den zažijeme. „Lidé se ráno spolu rozloučí a potom prožijou věci, které se ani večer nedají vypovědět, když se vrátí po celém dni domů. Jde o to, že nejsou večer stejní jako ráno,“ vysvětluje režisérka Aminata Keita.
A úplně stejní nemusejí odejít ani diváci z dvouhodinového představení, minimálně si víc uvědomí současnou přehlcenou realitu.