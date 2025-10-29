Taneční Kafka prochází proměnou i procesem

Osobnost a dílo Franze Kafky podněcuje i dráždí. Na tuzemských jevištích nejnověji v taneční inscenaci Kafka, kterou připravil Balet Národního divadla Brno. Cílem je přestavit spisovatele jako člověka s každodenními starostmi a pochybnostmi a zároveň poukázat na stále aktuální motivy jeho tvorby.
„Vidím ho jako křehkou bytost, která cítila spoustu věcí, možná jeho vnímání bylo víc extrémní,“ říká o Kafkovi režisérka a choreografka Markéta Pimek Habalová. „Chci přinést na jeviště lidsky opravdový portrét člověka, který celý život zápasil se svými vztahy – ať už s autoritativním otcem, milovanou sestrou nebo fascinujícími a často nedostižnými ženami, které vstupovaly do jeho života a ovlivňovaly jeho tvorbu,“ poznamenala.
Sama se soustředila především na Kafkův osobní život. Na představení však spolupracovala s dalšími dvěma choreografy, kteří se zaměřili na dvě Kafkova stěžejní díla.
Inspirace Proměnou i Procesem
Barbora Rašková zpracovala Kafkovu povídku Proměna, v níž se obchodní cestující stane obřím hmyzem. „Proměna mě přitahuje hlavně zvláštním napětím mezi tím, co popisuje – extrémní, absurdní situace – a jak to popisuje – klidně, stroze, bez emocí. Právě tenhle kontrast vytváří atmosféru, která je pro mě zásadní: bizarní, tichou, ale zároveň plnou vnitřního neklidu. A právě tuhle atmosféru chci přenést na jeviště,“ popsala Rašková.
Glen Lambrecht se ujal tanečního zpracování románu Proces. V jeho pojetí se autor a hlavní postava k smrti odsouzeného Josefa K. slévají v jedinou osobu uvězněnou v noční můře systému. „Chtěl jsem přinést hlavní myšlenku příběhu a připodobnit ji k něčemu, co se děje i dnes. Což je především neviditelný svět kontroly: byrokraticky, sociálně i digitálně,“ uvedl Lambrecht.
V jednom večeru tak diváky čekají různé pohledy na Kafkovu osobnost a dílo. V trojjediné úloze Kafky, Řehoře Samsy z Proměny a Josefa K. z Procesu budou alternovat Šóma Ogasawara, Arthur Abram, Joao Gomes a Manuel Romero de Haro.
V inscenaci zazní hudba skladatelů dvacátého a jednadvacátého století: Alfreda Schnittkeho, Phillipa Glasse, Caroline Shawové a Nilse Frahma.