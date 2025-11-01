ŽivěThálie rozdávají ceny za činohru, muzikál, balet i loutkové divadlo


1. 11. 2025

V Národním divadle se v přímém přenosu České televize předávají ceny Thálie, které vyzdvihují jevištní výkony uplynulé sezony. Oceňují umělce a umělkyně z činohry, opery, muzikálu či operety, baletu a tance a také z alternativního a loutkového divadla.

O vítězích rozhodlo hlasování těsně před začátkem ceremoniálu. Ceny Thálie, pojmenované po patronce divadla, pořádá Herecká asociace a udělují se od roku 1993.

Kromě výročních Thálií se předávají také čestné ceny. Ty letos patří činohercům Daně Syslové a Ladislavu Frejovi, scénografovi Janu Duškovi, sopranistce Natalii Achaladze Romanové či principálovi Jakubu Špalkovi. Cenu pro umělce do 33 let v činohře získal Viktor Zavadil. Překvapením má být podle pořadatelů ocenění pro zahraničního umělce.

Ceny Thálie mohou získat Barešová, Absolonová či opět Šulaj a Kříž
Jan Kříž a Markéta Pešková při vyhlašování nominací cen Thálie

