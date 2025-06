Slova dokáží ničit, připomíná Othello na shakespearovských slavnostech

Othella napsal Shakespeare na začátku sedmnáctého století. Na Letních shakespearovských slavnostech měl – na venkovní scéně u Nejvyššího purkrabství Pražského hradu – premiéru koncem letošního června. „Vypůjčím si slova pana profesora (Martina) Hilského, v jehož překladu Othella hrajeme a který říká, že hry Williama Shakespeara si najdou aktualizaci vždycky samy v době, kdy se hrají,“ poznamenává režisér inscenace Holiček.

„U Othella to platí velmi výrazně, tam není potřeba zásadně vkládat nějakou aktualizaci, jde jenom o to ta témata dostatečně artikulovat pro diváka. Myslím, že v našem případě je to především téma pomluvy a neskutečné síly slova, která dokáže ničit životy a ničit státy,“ upřesnil v rozhovoru s Jiřím Václavkem v pořadu 90' ČT24.