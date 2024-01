Ruský oligarcha žaluje Sotheby's kvůli obchodu za miliardu eur. Proces může nasvítit zákulisí trhu s uměním

před 51 m minutami | Zdroj: ČTK , AP , The New York Times , The Guardian , Financial Times

Soudní řízení proti němu Rybolovlev vedl v Monaku, Singapuru, New Yorku, Hongkongu a Švýcarsku. Případy byly postupně staženy nebo urovnány. Deník Financial Times připomíná, že například v Monaku se obvinění z podvodu proti Bouvierovi rozplynulo poté, co uniklé offshorové databáze odhalily, že Rybolovlev uplácel monacké vládní úředníky, včetně ministra spravedlnosti.

Hledá viníka za svou chybu, brání se Sotheby’s

Sotheby’s veškerá nařčení ze spolčení při Bouvierových obchodech odmítá. „Sotheby's při transakcích s těmito uměleckými díly přísně dodržovala všechny zákonné požadavky, finanční závazky a osvědčené postupy v oboru. Jakékoli náznaky, že by Sotheby’s věděla o údajném pochybení kupujícího nebo o jeho úmyslu podvést pana Rybolovleva, jsou nepravdivé,“ vyjádřila se už dříve aukční síň prostřednictvím mluvčí.

Advokátka Sara Shudofskyová se v úvodní řeči před soudem pokusila porotu přesvědčit, že ruský miliardář „se snaží nevinnou stranu donutit, aby zaplatila za to, co mu udělal někdo jiný“. Podle ní protřelý magnát měl dobrý důvod být naštvaný sám na sebe, když se přes zkušenost s vedením úspěšných firem pustil do nákupu uměleckých děl za stovky milionů dolarů, aniž by podnikl nejzákladnější kroky na ochranu svých zájmů.

Očekává se, že k výpovědi se před soud dostaví i Rybolovlev. Někdejší agent FBI Bill McCausland, který se specializoval na záležitosti týkající se Ruska, pro The New York Times upozornil, že je vzácné, aby oligarcha jako Rybolovlev vypovídal – a byl podroben křížovému výslechu – v americké soudní síni.

Vzácný okamžik transparentnosti na trhu s uměním

Soudní proces pravděpodobně poskytne podrobnější vhled do obchodů za vysoké částky, do nichž jsou zapojeni zájemci o umění po celém světě, a jejich význam pro činnost aukčních domů. List Financial Times poznamenává, že dlouhodobý spor už nasvítil některá zákoutí mezinárodního trhu s uměním, kde k obchodům dochází neprůhledným způsobem a prostředníci si mohou připsat desítky milionů na každé transakci.

Vidět bude zřejmě lépe i na kličky, které pomáhají vyhnout se zdanění uměleckých děl. Právě Bouvier vytvořil prostřednictvím takzvaných svobodných přístavů (free portů) „nezdaněné ráje, kde se uchovávají mistrovská díla“. „Je to vzácný okamžik, kdy vidíme takovou míru transparentnosti u tohoto druhu transakcí na trhu s uměním, které jsou obvykle neveřejné a nediskutuje se o nich ani u soudu,“ uvedla Amelia Brankovová, právnička zabývající se trhem s uměním, pro The New York Times.