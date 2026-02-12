Rapová trojice Gufrau a Victor Kal. mají nejvíc šancí na ceny Anděl


Tři šance na zisk ceny Anděl má rapová trojice Gufrau a hudebník Victor Kal., který s ní vystupuje. Víckrát se v nominacích objevují také jména Michala Prokopa, Bena Cristovaa či kapely Mňága a Žďorp. Ocenění udělované Českou hudební akademií převezmou vítězové 11. dubna.

Gufrau a Victor Kal. si sošku Anděla mohou odnést za vítězství v kategoriích objev, společný projekt a za skladbu Navždycky blázen, na které se podílel i rapper Rohony.

Hned několik hudebníků si vysloužilo nominace dvě. Michal Prokop a Framus Five je získali za album Ostraka, Mňága a Žďorp za nahrávku Hoříš? Hořím!, Ben Cristovao za skladbu Dlouhá noc a album Septum, Calin a Ewa Farna za singl Ať je klid, James Cole a Idea za album Done a Dorota Barová za album Píseň pro Mi.

V nejvíce sledované kategorii album o cenu usiluje – vedle Prokopa a kapely Mňága a Ždorp – také David Stypka a Bandjeez s albem Opatruj. Loni se nejlepší deskou stala nahrávka Vteřiny, měsíce a roky od Vladimíra Mišíka.

Vyhlášení cen za rok 2025 se uskuteční 11. dubna v Křižíkových pavilonech na pražském Výstavišti. Slavnostním předáváním provedou Libor Bouček a Martin „Mikýř“ Mikyska. O vítězích celkem patnácti kategorií rozhodnou ve třetím kole hlasování členové České hudební akademie. Jedinou výjimkou je tradičně síň slávy, jejíž letošní laureát je už zvolený a bude rovněž oznámen v dubnu.

Ceny Anděl uděluje každoročně hudební akademie od roku 1991. Prvního kola hlasování se letos zúčastnilo téměř čtyři sta třicet akademiků.

Album

  • Mňága a Žďorp – Hoříš? Hořím!
  • Michal Prokop a Framus Five – Ostraka
  • David Stypka a Bandjeez – Opatruj

Skladba

  • Ben Cristovao & Sofian Medjmedj – Dlouhá noc
  • Gufrau, Victor Kal., Rohony – Navždycky blázen
  • Lenny – Hold on to Me

Skupina

  • Mňága a Žďorp – Hoříš? Hořím!
  • Tata Bojs – EP25
  • The Prostitutes – Inevitably Delayed

Sólová interpretka

  • Annet X – BBYGIRL
  • Anna Vaverková – Krása
  • Klára Vytisková – +Ega

Sólový interpret

  • Ben Cristovao – Septum
  • Roman Holý – Strážce klidu vol. 2
  • Michal Prokop a Framus Five – Ostraka

Společný projekt

  • Calin & Ewa Farna – Ať je klid
  • James Cole & Idea – Done
  • Gufrau, Victor Kal., Rohony – Navždycky blázen

Objev

  • Marie April – Tangerines
  • Gufrau, Victor Kal., Rohony – Navždycky blázen
  • Meluzína – Hlasy meluzín

Videoklip

  • Calin & Ewa Farna – Ať je klid (režie Tomáš Fiala)
  • Mutanti hledaj východisko – Tři zlaté zuby děda Vševěda (Feat. Prago Union) (režie Jiří Konvalinka)
  • Yasha 96 – Shake you off (Feat. Melis) (režie Jakub J. Jirásek)

Alternativa a elektronika

  • Black Tar Jesus – Aftermath
  • Ida The Young – Tell Me When You Pass the Sun
  • Amelie Siba – This May Be the Only Way 2 Heaven

Folk

  • Dorota Barová – Píseň pro Mi
  • Jan Běták – Jazykem květin
  • Žamboši – Skrýš

Jazz

  • Dorota Barová – Píseň pro Mi
  • Marcel Bárta – Episodes from the Spinning Ball
  • Tomáš Liška & Invisible World – Holy Grail

Klasika

  • Alinde Quintet – Inscape/Haas, Šostakovič, Vasks, Novák
  • Pavel Haas Quartet – Bohuslav Martinů – Smyčcové kvartety č. 2,3,5,7
  • Tomáš Vrána, Janáčkova filharmonie Ostrava, Gábor Káli – Béla Bartók – Kompletní klavírní koncerty

Rap

  • Buka – Já, mé druhé já a Kristýna
  • James Cole, Idea – Done
  • PTK – Karakoram

Rock

  • LVMEN – Amen
  • Pan Lynx – Odvrácená strana lesa
  • Trny & Žiletky – Je nutné zabít beránka

Slovenské album

  • Banket, Richard Müller – Slovenská strela
  • Adam Ďurica – Adam
  • Peter Bič Project – Stále ťa má niekto rád

