Rapová trojice Gufrau a Victor Kal. mají nejvíc šancí na ceny Anděl

Tři šance na zisk ceny Anděl má rapová trojice Gufrau a hudebník Victor Kal., který s ní vystupuje. Víckrát se v nominacích objevují také jména Michala Prokopa, Bena Cristovaa či kapely Mňága a Žďorp. Ocenění udělované Českou hudební akademií převezmou vítězové 11. dubna.
Gufrau a Victor Kal. si sošku Anděla mohou odnést za vítězství v kategoriích objev, společný projekt a za skladbu Navždycky blázen, na které se podílel i rapper Rohony.
Hned několik hudebníků si vysloužilo nominace dvě. Michal Prokop a Framus Five je získali za album Ostraka, Mňága a Žďorp za nahrávku Hoříš? Hořím!, Ben Cristovao za skladbu Dlouhá noc a album Septum, Calin a Ewa Farna za singl Ať je klid, James Cole a Idea za album Done a Dorota Barová za album Píseň pro Mi.
V nejvíce sledované kategorii album o cenu usiluje – vedle Prokopa a kapely Mňága a Ždorp – také David Stypka a Bandjeez s albem Opatruj. Loni se nejlepší deskou stala nahrávka Vteřiny, měsíce a roky od Vladimíra Mišíka.
Vyhlášení cen za rok 2025 se uskuteční 11. dubna v Křižíkových pavilonech na pražském Výstavišti. Slavnostním předáváním provedou Libor Bouček a Martin „Mikýř“ Mikyska. O vítězích celkem patnácti kategorií rozhodnou ve třetím kole hlasování členové České hudební akademie. Jedinou výjimkou je tradičně síň slávy, jejíž letošní laureát je už zvolený a bude rovněž oznámen v dubnu.
Ceny Anděl uděluje každoročně hudební akademie od roku 1991. Prvního kola hlasování se letos zúčastnilo téměř čtyři sta třicet akademiků.
Album
- Mňága a Žďorp – Hoříš? Hořím!
- Michal Prokop a Framus Five – Ostraka
- David Stypka a Bandjeez – Opatruj
Skladba
- Ben Cristovao & Sofian Medjmedj – Dlouhá noc
- Gufrau, Victor Kal., Rohony – Navždycky blázen
- Lenny – Hold on to Me
Skupina
- Mňága a Žďorp – Hoříš? Hořím!
- Tata Bojs – EP25
- The Prostitutes – Inevitably Delayed
Sólová interpretka
- Annet X – BBYGIRL
- Anna Vaverková – Krása
- Klára Vytisková – +Ega
Sólový interpret
- Ben Cristovao – Septum
- Roman Holý – Strážce klidu vol. 2
- Michal Prokop a Framus Five – Ostraka
Společný projekt
- Calin & Ewa Farna – Ať je klid
- James Cole & Idea – Done
- Gufrau, Victor Kal., Rohony – Navždycky blázen
Objev
- Marie April – Tangerines
- Gufrau, Victor Kal., Rohony – Navždycky blázen
- Meluzína – Hlasy meluzín
Videoklip
- Calin & Ewa Farna – Ať je klid (režie Tomáš Fiala)
- Mutanti hledaj východisko – Tři zlaté zuby děda Vševěda (Feat. Prago Union) (režie Jiří Konvalinka)
- Yasha 96 – Shake you off (Feat. Melis) (režie Jakub J. Jirásek)
Alternativa a elektronika
- Black Tar Jesus – Aftermath
- Ida The Young – Tell Me When You Pass the Sun
- Amelie Siba – This May Be the Only Way 2 Heaven
Folk
- Dorota Barová – Píseň pro Mi
- Jan Běták – Jazykem květin
- Žamboši – Skrýš
Jazz
- Dorota Barová – Píseň pro Mi
- Marcel Bárta – Episodes from the Spinning Ball
- Tomáš Liška & Invisible World – Holy Grail
Klasika
- Alinde Quintet – Inscape/Haas, Šostakovič, Vasks, Novák
- Pavel Haas Quartet – Bohuslav Martinů – Smyčcové kvartety č. 2,3,5,7
- Tomáš Vrána, Janáčkova filharmonie Ostrava, Gábor Káli – Béla Bartók – Kompletní klavírní koncerty
Rap
- Buka – Já, mé druhé já a Kristýna
- James Cole, Idea – Done
- PTK – Karakoram
Rock
- LVMEN – Amen
- Pan Lynx – Odvrácená strana lesa
- Trny & Žiletky – Je nutné zabít beránka
Slovenské album
- Banket, Richard Müller – Slovenská strela
- Adam Ďurica – Adam
- Peter Bič Project – Stále ťa má niekto rád