Jako první premiéru nové sezony připravilo Slovácké divadlo v Uherském Hradišti vztahovou komedii Boty kabelky chlapi. Napsal ji současný rakouský dramatik Stefan Vögel, který patří k vyhledávaným autorům komediálních vztahových her. Jeho inscenace mají na programu i další česká divadla.
Rakouský dramatik Vögel baví české diváky. Botami, kabelkami a chlapy
Premiéra v Uherském Hradišti vypráví o Tesse, která před pěti lety opustila manžela Ralfa. Tím ale jejich setkávání neskončilo. Tessa se k Ralfovi bez varování vrací pro útěchu pokaždé, když jí uteče nový partner. Aktuálně rockový hudebník Rainer.
„Geofyzik Ralf je za vodou, ale vztahy mu prostě nějak nejdou. A jeho bývalá manželka mu to v životě ještě zkomplikuje,“ představuje svou postavu herec Zdeněk Trčálek. Jeho bývalou partnerku hraje hostující Barbora Goldmannová. „Excentrická žena, která má ráda pozornost. Když pozornost nemá, tak se hroutí. A také má ráda boty, kabelky a chlapy,“ popisuje Tessu.
Doplněk na celý život
Jenže zatímco boty a kabelky vydrží, muže Tessa střídá. Slovácké divadlo premiérovou novinku uvádí jako komedii o hledání doplňků na celý život. Za slovním a situačním humorem se přitom skrývají i bolavá témata. Ve středním věku je těžké začínat znovu, protože každý má vztahovou minulost a není nepopsaný list. „Hrdinové nás nejen rozesmívají, ale taky dojímají, protože v jejich citovém tápání se může najít nejeden z nás,“ míní dramaturgyně inscenace Jitka Šotkovská.
Komedie Boty kabelky chlapi je jedním z dárků k osmdesátinám Slováckého divadla. „Něco mezi seriály Přátelé a Sex ve městě, říkám tomu šampíčková komedie,“ podotkl Zdeněk Trčálek.
Hra je dílem rakouského dramatika Stefana Vögela. „Je v současnosti velice vyhledávaným komediografem. Publikum ho miluje, je po něm poptávka. V posledních pěti letech jsme koketovali s několikero jeho texty, že bychom je mohli uvést. Vždycky nás někdo předběhl,“ poznamenává režisér inscenace Lukáš Kopecký.
Dobře rozehraná partie
Vögelovy komedie se tak aktuálně hrají nejen v Uherském Hradišti. Pražské Divadlo Kalich má na repertoáru hned dvě Vögelovy hry. Předloni zde měla premiéru Dobře rozehraná partie. „Je jímavá, směšná, místy hluboká, tedy přesně taková, jaká by měla být hra, v níž se herci mohou pustit za hranice svých životních a hereckých zkušeností,“ uvedla herečka Barbora Hrzánová, která se na jevišti potkává se svým životním partnerem Radkem Holubem. Coby temperamentní hospodyně narušuje zatrpklost stárnoucího vdovce.
Na Dobře rozehranou partii bylo možné zajít už v roce 2008, kdy tato inscenace Vögelovu tvorbu představila tuzemskému publiku v pražském divadle ABC. A nastudovalo ji už dříve také Městské divadlo Brno.
Od Vögela Kalich dává – a to na své komorní scéně – rovněž komedii jednoho herce Oko tygra. Krizi středního věku se v ní snaží zvládnout herec Marek Němec coby rozvedený Markus, který si koupil sportovní auto a našel mladou přítelkyni, ale po pár měsících by se rád vrátil k rodině. Podmínkou jeho návratu je ovšem terapie.
Soubor Adverte, který našel prostor ve Strašnickém divadle, nastudoval Sladké plody reality. Hořká situační komedie staví na nápadu oživit nefungující vztahy výměnou partnerů. A ze stálých pražských scén na Vögela zve ještě Divadlo Palace. V konverzační přestřelce Vedlejší účinky rozebírá, kam až může zajít ochota se pro partnera obětovat.
Podle Vögela se vztahy řeší v Šumperku i v Hradci Králové
Divadlo Šumperk zase jako první v Česku začalo hrát detektivní komedii Bella Donna. Hlavní hrdinka je úspěšná žena, která se proslavila knihami o vaření. Pro sebe si ale nechává recepty, podle nichž připravuje bylinné odvary svým milencům. Třeba z jedovatého rulíku zlomocného čili latinsky atropa bella−donna.
Hra ji zastihne na Silvestra, kdy se chystá „rozloučit“ s jedním svým nápadníkem. Bella Donna se už dočkala i druhého tuzemského nastudování, a to v pražském Divadle Radka Brzobohatého.
A další inscenace podle Stefana Vögela se v Česku připravují. Pražské Divadlo Broadway v listopadu představí černou krimikomedii Dokud nás smrt, v níž rozvod komplikuje dělení majetku a natvrdlý nájemný vrah.
Klicperovo divadlo v Hradci Králové se v únoru příštího roku chystá uvést hru Každou první středu. V české premiéře se tak diváci seznámí se studentkou Emmou a o dvě generace starším Johannesem a jejich nekonvenčním vztahem.