Před sedmdesáti lety poprvé vyšla Lolita


před 4 mminutami|Zdroj: ČT24
3 minuty
Události: Uplynulo 70 let od prvního vydání románu Lolita
Zdroj: ČT24

Před sedmdesáti lety vyšel poprvé román Lolita od ruského spisovatele Vladimira Nabokova. Kniha vypráví příběh vztahu staršího muže k nezletilé dívce. I přes svou kontroverznost se zařadila mezi nejvýznamnější literární díla dvacátého století. Nabokov román dokončil v prosinci 1953 a původně ho chtěl vydat ve Spojených státech. Po opakovaných odmítnutích však Lolita nakonec vyšla až v roce 1955 v Paříži u kontroverzního nakladatelství Olympia Press, jehož tři čtvrtiny produkce tvořila pornografie.

Načítání...