Před sedmdesáti lety vyšel poprvé román Lolita od ruského spisovatele Vladimira Nabokova. Kniha vypráví příběh vztahu staršího muže k nezletilé dívce. I přes svou kontroverznost se zařadila mezi nejvýznamnější literární díla dvacátého století. Nabokov román dokončil v prosinci 1953 a původně ho chtěl vydat ve Spojených státech. Po opakovaných odmítnutích však Lolita nakonec vyšla až v roce 1955 v Paříži u kontroverzního nakladatelství Olympia Press, jehož tři čtvrtiny produkce tvořila pornografie.
Před sedmdesáti lety poprvé vyšla Lolita
3 minuty