Pražský komorní balet slaví půlstoletí, do tance mu ale není

Pražský komorní balet se už padesát let věnuje současnému tanečnímu divadlu. Poctou tanečnímu umění také oslaví půlstoletí existence při galavečeru 23. listopadu. Kulaté výročí založení si nicméně soubor připomíná ve chvíli, kdy kvůli nedostatku finanční podpory musel částečně přerušit činnost.
Program divákům přinese fragmenty z aktuálního repertoáru. Kromě díla zakladatele Pavla Šmoka budou k vidění také choreografie Petra Zusky, Mária Radčovského či Jiřího Bubeníčka, a to za doprovodu Zemlinského kvarteta. Jako čestný host přijal pozvání světově uznávaný choreograf Jiří Kylián a zatančí mimo jiné sólisté Baletu Národního divadla Alina Nanu a Giovanni Rotolo.
Součástí ohlédnutí za padesáti lety je i fotografická výstava, která předznamenává první díl nové publikace o souboru. Vyjít by měl napřesrok.
Galavečer se uskuteční téměř přesně půlstoletí ode dne, kdy Pražský komorní balet (PKB) poprvé pod tímto názvem vystoupil – na jevišti pražského Rokoka uvedl představení Jak se dělá balet. Nový soubor navázal na dřívější Experimentální studio Balet Praha (později jen Balet Praha) z šedesátých let.
Petice a benefice
Oslava výročí přitom není bez hořkosti. PKB před prázdninami oznámil, že bude nucen přerušit činnost kvůli nedostatečné podpoře a nízkému celoročnímu grantu od ministerstva kultury.
„Rok 2025 měl být pro Pražský komorní balet rokem důstojného bilancování. V červnu ale přišlo bolestné rozhodnutí – přerušení kontinuální činnosti kvůli chronicky nedostatečnému financování nezávislých tanečních souborů. Přesto jsme neztratili víru, že má naše práce smysl,“ říká ředitelka PKB Ladislava Dunovská Jandová.
Za zachování Pražského komorního baletu vznikla petice, soubor se také rozhodl uspořádat několik benefičních představení divácky oblíbené Kytice. Autorem scénáře, choreografem a režisérem volné baletní interpretace Erbenových balad je Petr Zuska, hlavní role patří Dominiku Vodičkovi. „I přes červnové přerušení kontinuální činnosti pokračujeme projektově dál. Galavečer je důkazem, že tanec si vždycky najde svou cestu,“ dodává ředitelka.
Dosavadní tvorbu Pražského komorního baletu současným zájemcům navíc zpřístupňuje digitalizace archivních materiálů. Nadační fond a Institut Pavla Šmoka shromažďuje a digitalizuje dokumenty, fotografie a videozáznamy, které dokládají tvorbu souborů Pražský komorní balet a Studio Balet Praha ve druhé polovině dvacátého století. K nahlédnutí jsou ve webové databázi Ballet Prague Heritage.