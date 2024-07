Nový Gladiátor ukazuje zaplavené Koloseum. Crowea nahradil Mescal

před 34 m minutami | Zdroj: ČT24 , The Telegraph , The Guardian

Do římského Kolosea vbíhá nosorožec, který útočí na několik bojovníků, v jejichž čele stojí mladý Lucius. První ukázka na nový film Gladiátor II režiséra Ridleyho Scotta podle komentátorů láká na pokračování podle učebnice – tedy velkolepější, ale i digitálnější. Hlavní roli Lucia má osmadvacetiletý Paul Mescal, který údajně ztvárňuje dalšího syna Maxima, jehož hrál v původním pětioscarovém snímku z roku 2000 Russell Crowe. Obě natáčení prý provázely problémy.

„Zuřivost je tvým nadáním,“ říká v prvním traileru na Gladiátora II hrdinovi Macrinus v podání Denzela Washingtona, který ho vhání do arény. Koloseum v ukázce v jednu chvíli zaplaví voda, což je podle listu The Telegraph překvapivě historicky věrohodné. V inscenované námořní bitvě veslují gladiátoři na galérách, zatímco kolem nich krouží žraloci či krokodýli.

Podle některých komentátorů jde vlastně o remake, jen místo jednoho podlého císaře Commoda, jehož hrál v původním filmu Joaquin Phoenix, se zde pod bílým pudrem skrývají dva bratři jménem Geta a Caracalla. Rozkazy od nich přijímá generál v podání Pedra Pascala, s nímž Lucia čeká podle ukázky finální souboj.

„Ve svých 86 letech je Ridley Scott zaneprázdněnější než kdy jindy, ale navzdory velkému množství práce na filmech jako Vetřelec: Covenant, Poslední souboj či Napoleon mu dlouho schází hit typu Marťana z roku 2015. Gladiátor II by to mohl vyřešit,“ míní The Telegraph, který dokonce na listopad, kdy má film premiéru, předpovídá v souvislosti s filmem podobnou událost, jakou byl Barbenheimer.