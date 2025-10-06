Lenka Vilhelmová zachytila Ohlasy nekonečna


Galerie Prácheňského muzea v Písku představuje tvorbu grafičky a malířky Lenky Vilhelmové. Výstava s názvem Ohlasy nekonečna nabízí aktuální tvorbu autorky, především téma, kterému se věnuje dlouhodobě, tedy pohled do vlastní psychiky.

Vilhelmová se ve svých dílech zamýšlí nad minulostí a věcmi, které člověk mohl i nemohl ovlivnit. Zkoumá tak vlastní nitro i paměť. „Stěžejní téma je hlava. Hlava v hlavě, brouk v hlavě,“ poznamenává.

Vracející se téma zpracovává ve více podobách. „Propojuje grafiku a malbu, vstupuje do prostoru. Experimentuje,“ upřesnila kurátorka výstavy Zuzana Duchková.

Materiály z konkrétních míst

Materiály pro prostorové objekty Vilhelmová často sbírá na místech, kudy chodí, do děl se tak promítá konkrétní krajina nebo třeba zemědělský dvůr. Vede ji k tomu potřeba své dílo „doříct v hmatatelném důkazu“.

Z výstavy Lenky Vilhelmová: Ohlasy nekonečna v Prácheňském muzeu
Zdroj: Prácheňské muzeum

Inspiraci pro svou tvorbu nachází na Mělnicku, kde tvoří. Plátna pokládá na podlahu ateliéru, aby je mohla polévat barvami. Právě ty hrají v tvorbě Vilhelmové výraznou roli. „V převážné většině používám žlutou, bílou, černou. Ta žlutá není úplně – jak si každý myslí – sluníčko, optimismus. Právě že spíše naopak,“ upozorňuje.

Prostřednictvím barev a symbolů reaguje ve svých dílech nejen na minulost, ale také na aktuální společenské dění. Návštěvníci výstavy Ohlasy nekonečna je mohou rozkrývat téměř až do poloviny listopadu.

