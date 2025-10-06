Galerie Prácheňského muzea v Písku představuje tvorbu grafičky a malířky Lenky Vilhelmové. Výstava s názvem Ohlasy nekonečna nabízí aktuální tvorbu autorky, především téma, kterému se věnuje dlouhodobě, tedy pohled do vlastní psychiky.
Lenka Vilhelmová zachytila Ohlasy nekonečna
Vilhelmová se ve svých dílech zamýšlí nad minulostí a věcmi, které člověk mohl i nemohl ovlivnit. Zkoumá tak vlastní nitro i paměť. „Stěžejní téma je hlava. Hlava v hlavě, brouk v hlavě,“ poznamenává.
Vracející se téma zpracovává ve více podobách. „Propojuje grafiku a malbu, vstupuje do prostoru. Experimentuje,“ upřesnila kurátorka výstavy Zuzana Duchková.
Materiály z konkrétních míst
Materiály pro prostorové objekty Vilhelmová často sbírá na místech, kudy chodí, do děl se tak promítá konkrétní krajina nebo třeba zemědělský dvůr. Vede ji k tomu potřeba své dílo „doříct v hmatatelném důkazu“.
Inspiraci pro svou tvorbu nachází na Mělnicku, kde tvoří. Plátna pokládá na podlahu ateliéru, aby je mohla polévat barvami. Právě ty hrají v tvorbě Vilhelmové výraznou roli. „V převážné většině používám žlutou, bílou, černou. Ta žlutá není úplně – jak si každý myslí – sluníčko, optimismus. Právě že spíše naopak,“ upozorňuje.
Prostřednictvím barev a symbolů reaguje ve svých dílech nejen na minulost, ale také na aktuální společenské dění. Návštěvníci výstavy Ohlasy nekonečna je mohou rozkrývat téměř až do poloviny listopadu.