Kočka na kolejích v divadle Mana prověřuje lásku

Vršovické divadlo Mana sáhlo po psychologickém dramatu Josefa Topola Kočka na kolejích. Příběh o rozpadajícím se vztahu a lidské nejistotě v šedesátých letech proslavil herec Jan Tříska. Nové nastudování je příležitostí pro Bořivoje Čermáka a Emu Klangovou Businskou.
Évi a Véna čekají v noci na poslední vlak. Ve skutečnosti spíš hledají řešení svého sedmiletého vztahu. Ona chce jistotu, manželství a domov. On spíš svobodu a žádné závazky. „Ten text – příběh o lásce a velkém nedorozumění – bude vždycky nadčasový, to se bude řešit pořád,“ je přesvědčený představitel Vény Čermák.
Évi hraje Klangová Businská. „Na začátku jsem si říkala, jestli je mi sympatičtější Véna nebo Évi, na jaké straně vlastně jsem, ale je mi sympatičtější moje postava, protože si myslím, že každá žena v určitém životním období řeší totéž,“ uvedla.
Herci se drží původního Topolova textu. S ním v roce 1965 režisér Otomar Krejča otevíral komorní Divadlo za branou. Režisér inscenace Ondřej Zajíc ve hře vnímá silné téma mladosti a lásky. „Mně v naší době a v našem světě chybí nějaká hloubka a šířka, mám pocit, že všechno je rychlé a povrchní. A Topol je strašně hluboký,“ říká.
Vršovické divadlo Mana premiérou pokračuje ve svém zájmu o velká jména českých dramatiků. Po Čapkovi, Kohoutovi, Havlovi a nyní Topolovi tam chystají divadelníci adaptaci Hrabalova románu Obsluhoval jsem anglického krále.