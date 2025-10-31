Karin Ann uspěla v hitparádě žánru americana. Jako první „Čechoslovenka“


Slovenská zpěvačka a skladatelka s českými kořeny Karin Ann uspěla v oficiální americké hitparádě žánru Americana. Stala se tak první umělkyní z prostoru bývalého Československa, která se dostala do tohoto žebříčku sestavovaného Americana Music Association. Se svým singlem I Was Never Yours figuruje na 44. místě.

Americana je široký hudební žánr, který propojuje tradiční americké styly jako je country, folk, blues a rock. „Je to pro mě obrovská čest. Americana je žánr, ke kterému mám čím dál bližší vztah. Baví mě jeho hloubka, autenticita i propojení s příběhy, které sama vyprávím,“ řekla Karin Ann.

Hitparáda sestavovaná organizací Americana Music Association vychází z dat o rádiovém vysílání na amerických stanicích zaměřených na Americana, folk a roots. Dostat se do jeho první padesátky je pro neamerické umělce obtížné. V aktuálním vydání se Karin Ann objevuje vedle jmen jako Brandi Carlile, Lukas Nelson, Marcus King nebo Larkin Poe.

Třiadvacetiletá zpěvačka – celým jménem Karin Ann Trabelssie – vyrůstala na Slovensku, má ale české a syrské kořeny, jak prozradila lifestylovému portálu Hashtag. Text písně I Was Never Yours, s níž uspěla, reflektuje rozchod a vnitřní osvobození. Singl doprovází také videoklip. Ve skladbě zní akustické kytary, pedálová steel kytara i smyčce.

Předskakovala Yungbludovi, nahrávala s Laurencem

Hudebně Karin Ann nabízí nahrávky s příklonem k folku a akustickému rocku. Texty se věnují tématu lásky, identity a duševního zdraví. „Nerada rozebírám význam textů svých písní, jsem raději, když si v nich sám posluchač najde něco podnětného pro sebe,“ sdělila zpěvačka.

Debutové album Through the Telescope
Na začátku své hudební kariéry stihla Karin Ann mimo jiné předskakovat Yungbludovi či skupině Imagine Dragons. Debutové album Through the Telescope vydala loni, svou tvorbu nahrála pod producentským dohledem Benjamina Lazara Davise z americké kapely Okkervil River. Zpěvačku ten samý rok zařadil britský hudební magazín NME na svoji titulní stranu.

Letos v únoru vydala singl Choking On My Words, natočený ve spolupráci s nizozemským zpěvákem Duncanem Laurencem, vítězem Eurovize 2019.

