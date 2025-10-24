Ji.hlava uvede dokumenty o virtuálních přítelkyních, jídle i filmových kolektivech


před 49 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK

Začíná festival dokumentárních filmů Ji.hlava. Program nabízí přes tři sta soutěžních i nesoutěžních snímků. Cenu za přínos světové kinematografii letos získá bolivijský filmový kolektiv Grupo Ukamau, filmovým kolektivům věnuje přehlídka jednu celou sekci. Připravila také třeba retrospektivu na téma jídlo a doba. Dvacátý devátý ročník zahájí český dokument o fenoménu OnlyFans.

Zahajovací dokument režisérky Barbory Chalupové Virtuální přítelkyně pojednává o fenoménu převážně pornografické stránky OnlyFans. „Film přemýšlí o tom, jaké jsou dneska vztahy ovlivňované digitálními technologiemi. Odehrává se v prostředí OnlyFans, ale to je jen příklad toho, jak možná komunikace mezi lidmi probíhá, co vlastně očekáváme od vztahu,“ upřesnil ředitel festivalu Marek Hovorka.

„Je zajímavá shoda, že ve stejnou chvíli uvádíme dokument Minimum lásky, který natočila studentka FAMU Maja Penčič. Je to generační výpověď, jak dnes přemýšlejí mladí lidé. Natočila ji na parkovištích vedle diskoték nebo před nonstopy, celý se odehrává v noci,“ doplnil.

Česká radost

Oba snímky soutěží v kategorii Česká radost. Do ní se letos zařadí celkem osmnáct snímků, mimo jiné i Velký vlastenecký výlet režiséra Robina Kvapila nebo dokument zachycující předvolební kampaň jihomoravského hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL) nazvaný Vládce Grolich. Natočil ho Jakub Ondráček.

„Nepůsobí jako trpící národ.“ Režisér vzal tři skeptiky na válečnou Ukrajinu
Z filmu Velký vlastenecký výlet

Martin Trabalík v dokumentu Co s Péťou? natáčel s ovdovělým otcem, který se stará o dvě děti, z nichž jedno je téměř dospělý Petr s poruchou autistického spektra. Zápolí se systémem sociální péče i se svým synem. Odlehčené téma nabízí Amoosed: Losí odyssea. Etnozooložka Hana Nováková v něm rozkrývá význam losů a obecně zvířat v lidské kultuře. Jan Strejcovský zase natočil dokumentární satiru Má to cenu?! o špatně uchopitelné otázce, co určuje hodnotu uměleckého díla.

Slovenská věrnost i dánský kandidát na Oscara

V hlavní soutěžní sekci Opus Bonum se objeví hned několik intimních námětů. Například slovenská režisérka Diana Fabiánová vypráví o posouvání hranice věrnosti ve vlastním manželství. Švýcarsko-kanadský filmař Peter Mettler promítne část svého sedmihodinového deníku Dokud roste zelená tráva.

Zároveň s jihlavskou premiérou vstoupí do kin snímek Pan Nikdo proti Putinovi, natočený v české koprodukci. Záznam nevšedního projevu vzdoru v současném Rusku je dánským kandidátem na Oscara pro nejlepší zahraniční film.

3 minuty
Filmy v programu festivalu Ji.hlava
Zdroj: ČT24

Filmové kolektivy

Samostatná sekce vyzdvihne filmové kolektivy. Kolektivní filmy začaly vznikat v šedesátých letech minulého století a často se zabývají politickou nebo společenskou otázkou. Z festivalu Ji.hlava si cenu za celoživotní přínos odnese bolivijský kolektiv Grupo Ukamau, který v roce 1969 natočil dokument Krev kondora. Snímek přinesl svědectví o sterilizaci žen původního obyvatelstva americkými zdravotníky.

Tvůrci zahrnuli do procesu i členy této komunity a promítali ho nejen v kinech, ale jezdili s ním i za lidmi, kteří by ho podle nich měli zhlédnout. „Vidělo ho asi 450 tisíc lidí a spustilo to obrovské protesty v Bolívii, na základě kterých americké mírové sbory ze země odjely," řekla dramaturgyně této sekce Andrea Slováková.

Kromě bolivijského snímku budou moct diváci zajít i na dokument Bombardování Rafáhu z dílny interdisciplinární skupiny Forensic Architecture, který zastupuje současnou tvorbu kolektivního filmu.

10 minut
Ředitel festivalu Marek Hovorka o letošní Ji.hlavě
Zdroj: ČT24

Jídlo a doba

Jedna z letošních retrospektiv se zaměřuje na téma jídlo a doba. „Jídlo nás spojuje. Hledal jsme téma, které je pozitivně vnímáno napříč společností. A začali jsme se nořit, jak je jídlo vnímáno například v experimentálním filmu, diváci uvidí jeden z prvních filmů bratří Lumièrů, který zobrazuje jídlo, ale také napříč obdobím od padesátých do osmdesátých let, kdy Petr Kubica a historik, specialista mimo jiné na jídlo a dějiny všednosti Martin Franc připravili úžasnou kolekci zaměřenou na to, jak jsou vlastně proměny doby vidět na jídle,“ upřesnil Hovorka.

Jihlavský festival dokumentů je největším festivalem svého druhu ve střední a východní Evropě. Potrvá do 2. listopadu. 

Výběr redakce

Vzdělání v troskách. Válka v Sýrii ničila i školy

Vzdělání v troskách. Válka v Sýrii ničila i školy

před 30 mminutami
Ji.hlava uvede dokumenty o virtuálních přítelkyních, jídle i filmových kolektivech

Ji.hlava uvede dokumenty o virtuálních přítelkyních, jídle i filmových kolektivech

před 49 mminutami
V kauze nemocničních zakázek zajistili policisté majetek za 192 milionů

V kauze nemocničních zakázek zajistili policisté majetek za 192 milionů

před 1 hhodinou
Trump pro zbourání části Bílého domu využil výjimky v zákoně, píše BBC

Trump pro zbourání části Bílého domu využil výjimky v zákoně, píše BBC

před 1 hhodinou
Ruské ostřelování Chersonu si vyžádalo nejméně tři oběti

Ruské ostřelování Chersonu si vyžádalo nejméně tři oběti

před 1 hhodinou
Čína zvyšuje tlak na křesťanskou menšinu

Čína zvyšuje tlak na křesťanskou menšinu

před 2 hhodinami
Nový ministr vystřízliví a něco přehodnotí, zaznělo v debatě o životním prostředí

Nový ministr vystřízliví a něco přehodnotí, zaznělo v debatě o životním prostředí

před 2 hhodinami
Hrozba požárů je v Amazonii až sedmdesátkrát vyšší kvůli změně klimatu

Hrozba požárů je v Amazonii až sedmdesátkrát vyšší kvůli změně klimatu

před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Kultura

Ji.hlava uvede dokumenty o virtuálních přítelkyních, jídle i filmových kolektivech

Začíná festival dokumentárních filmů Ji.hlava. Program nabízí přes tři sta soutěžních i nesoutěžních snímků. Cenu za přínos světové kinematografii letos získá bolivijský filmový kolektiv Grupo Ukamau, filmovým kolektivům věnuje přehlídka jednu celou sekci. Připravila také třeba retrospektivu na téma jídlo a doba. Dvacátý devátý ročník zahájí český dokument o fenoménu OnlyFans.
před 49 mminutami

Trump pro zbourání části Bílého domu využil výjimky v zákoně, píše BBC

Zbourat celé východní křídlo Bílého domu americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi umožnila výjimka v zákoně o ochraně národních historických památek. Federální úřady jsou podle tohoto zákona povinny přezkoumat dopad všech stavebních projektů prováděných v historických nemovitostech, což zahrnuje i získání podnětů od veřejnosti. Jeden ze článků zákona však z tohoto procesu vyjímá Bílý dům, Kapitol, ve kterém sídlí americký Kongres, a budovu Nejvyššího soudu USA, informoval web stanice BBC.
před 1 hhodinou

Dvě stě tisíc lidí za dva měsíce. Končící výstava Lucy se stala jednou z nejúspěšnějších v Česku

Kosterní pozůstatky 3,2 milionu let starých předků člověka s přezdívkami Lucy a Selam si během dvouměsíční výstavy, která ve čtvrtek v podvečer končí v Národním muzeu (NM) v Praze, prohlédlo přes 200 tisíc lidí. V dějinách muzea je to za dva měsíce rekordní číslo, řekl ředitel muzea Michal Lukeš. Jedny z nejcennějších paleoantropologických exponátů na světě zapůjčilo etiopské národní muzeum a poprvé tak byly k vidění v Evropě.
před 19 hhodinami

Ruští pouliční muzikanti provokují písněmi „zahraničních agentů“

V Rusku skončili za mřížemi členové kapely Stoptajm za to, že hráli na náměstí v Petrohradu skladbu od exilového rappera. Stoptajm hrají už několik měsíců na ulici písně takzvaných zahraničních agentů, jak autory označují ruské úřady. Zatýkání členů skupiny inspirovalo k podobným pouličním produkcím i další muzikanty.
před 20 hhodinami

Na ČT se na Štědrý večer bude strašit, na Silvestra tančit se StarDance

Sváteční program České televize odstartuje už 30. listopadu přímým přenosem prvního ze čtyř charitativních adventních koncertů. Na Štědrý den bude mít premiéru výpravná pohádka Záhada strašidelného zámku a silvestrovskou noc včetně novoročního přípitku diváci oslaví s tanečním pořadem StarDance Tour.
včera v 11:57

Hledáme, co To chce, říkají tvůrci seriálu podle Kinga

Hororový fenomén To od spisovatele Stephena Kinga se dočkal seriálového prequelu. První řada nazvaná To: Vítejte v Derry je zasazená před hlavní příběh hororového románu z roku 1986.
včera v 07:30

Katolické církvi v Polsku věří jen zhruba třetina obyvatel

Katolická církev v Polsku ztrácí věřící i podporu společnosti jako celku. Důvěřuje jí pouhých pětatřicet procent lidí. Vadí jim provázanost instituce s politikou a podle mnohých neadekvátní reakce na některé problémy. Polská katolická církev čelila v posledních letech řadě skandálů, zejména v souvislosti s odhalením sexuálního zneužívání dětí. „Ještě v osmdesátých letech za komunismu církev pozitivně hodnotilo asi devadesát procent lidí, pak ale přišla debata o potratech,“ zmínil další problémové téma sociolog Krzysztof Koseła.
včera v 07:00

Kubišová získala osvědčení za účast ve třetím odboji

Zpěvačka Marta Kubišová převzala od zástupců ministerstva obrany a Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) osvědčení účastníka třetího odboje. Sama o něj nežádala, s jejím souhlasem tak učinil ÚSTR, který může o osvědčení žádat díky loňské změně zákona. Ústav zároveň připravil dokumenty dokládající sledování Kubišové StB. Zpěvačka nesměla veřejně vystupovat od února 1970, byla signatářkou Charty 77 a později i její mluvčí.
22. 10. 2025
Načítání...