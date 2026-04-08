Jednou měsíčně zdarma otevře dalších pět muzeí, oznámilo ministerstvo


V neděli zdarma otevřou stálé expozice Národního muzea, brněnského a opavského Moravského a Slezského zemského muzea, pražského a brněnského technického muzea. Oznámilo to ministerstvo kultury. Muzea, která patří mezi organizace zřizované tímto resortem, by tak měla být otevřena pravidelně každou druhou neděli v měsíci.

Ministr Oto Klempíř (za Motoristy) minulý týden oznámil otevření stálých expozic Národní galerie, Moravské galerie v Brně a Muzea umění Olomouc. Stejně jako u galerií i v muzeích platí podle ministerstva vstup zdarma do stálých expozic pro všechny návštěvníky. „Zatímco galerie mají tento režim každou první neděli v měsíci, u muzeí půjde o druhou neděli. Tento testovací režim bude platit až do začátku letních prázdnin,“ uvedlo ministerstvo.

Pražské Národní muzeum má asi pětadvacet stálých expozic, některé v nové, některé v historické budově i v mimopražských objektech. Kterých přesně se vstup zdarma o druhé neděli v měsíci bude týkat, ministerstvo ještě upřesní.

Více než dvě desítky stálých expozic provozuje také Národní technické muzeum v Praze, většinou v hlavní budově. Moravské zemské muzeum v Brně má více než deset stálých expozic v budovách v různých lokacích. Pět expozičních areálů s historickou hlavní budovou v Opavě provozuje Slezské zemské muzeum.

Po galeriích a muzeích se zdarma možná otevřou i památky

Všechny ministerstvem avizované galerie se poprvé zdarma otevřely v neděli 5. dubna. Některé zaznamenaly až pětinásobný zájem návštěvníků. Klempíř poté řekl, že je třeba opatření vyhodnotit jak z hlediska návštěvnosti, tak ekonomických dopadů a fungování institucí.

Mluvčí ministerstva Barbora Šťastná k projektu sdělila, že úřad výhledově zvažuje pravidelný vstup zdarma i do dalších institucí. Lze tak očekávat, že i pro třetí a čtvrtou neděli v měsíci ministerstvo nebo ministr ohlásí vstupy zdarma například pro některé památky v regionech.

Cílem je podle resortu vrátit návštěvnost na úroveň před epidemií covidu-19. Zatímco v roce 2019 přišlo do galerií a muzeí 14,6 milionu lidí, v roce 2024 to podle Šťastné bylo 13,1 milionu.

Jednou měsíčně zdarma otevře dalších pět muzeí, oznámilo ministerstvo

V neděli zdarma otevřou stálé expozice Národního muzea, brněnského a opavského Moravského a Slezského zemského muzea, pražského a brněnského technického muzea. Oznámilo to ministerstvo kultury. Muzea, která patří mezi organizace zřizované tímto resortem, by tak měla být otevřena pravidelně každou druhou neděli v měsíci.
před 58 mminutami

