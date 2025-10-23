Hledáme, co To chce, říkají tvůrci seriálu podle Kinga


Horor To se dočkal seriálového prequelu
Hororový fenomén To od spisovatele Stephena Kinga se dočkal seriálového prequelu. První řada nazvaná To: Vítejte v Derry je zasazená před hlavní příběh hororového románu z roku 1986.

Probouzí se každých 27 let a krmí se hrůzou obětí, které zaživa požírá. Nejčastěji se maskuje líčidly pouťového klauna. Může na sebe vzít ale takřka jakoukoli podobu. Ani proto nikdo přesně neví, co je To zač.

Kořeny zla s klaunskou tváří režisér Andy Muschietti odhaloval už ve dvou celovečerních filmech. V seriálu, do něhož se zapojil rovněž jako producent, se vydává víc do minulosti. „Hledáme víc do hloubky, co je To a co To vlastně chce. Po zhlédnutí první řady by diváci měli mít pocit, že to, co znají z knih a z filmů, je jen špičkou ledovce,“ vysvětlil v rozhovoru s Filipem Karbanem.

To už má víc filmových podob

Knihy Stephena Kinga – Osvícení, Misery, Cujo nebo právě Topatří mezi nejadaptovanější díla moderní literatury. Více než tisícistránkový horor o lidožravém klaunovi se už dočkal dvou dvoudílných filmových zpracování.

„Když ty knihy čtete, tak je rovnou vidíte v obrazech. Existují spisovatelé a dramatici, u jejichž děl si řeknete: ‚Tohle by šlo hned adaptovat.‘ Stephen King má takových děl třeba padesát,“ podotýká herec z nového seriálu Stephen Rider.

K první adaptaci To byl autor předlohy skeptický. Titulní strašidlo tehdy ztvárnil Tim Curry. Z klaunů měl ve skutečnosti fóbii. Možná i proto se z Pennywise stala jedna z jeho nejrozpoznatelnějších rolí. V roce 2017 pak sklidil s rolí úspěch Bill Skarsgard. A nyní se vrací.

King na seriálu spolupracoval

Na snímcích v režii Andyho Muschiettiho Stephen King úzce spolupracoval. V jednom z filmů si dokonce zahrál. Teď se podílel i na seriálu. „Všechno má pod drobnohledem. Zároveň má ale radost z toho, že rozšiřujeme jeho příběh. Rozvádíme věci, které jsou v knize jen v podobě meziher,“ dodává producentka Barbara Muschiettiová.

Stejně jako v předchozích adaptacích upozorňuje seriál nejen na nadpřirozené zlo v podobě monstrózního klauna, ale i na zlo, které vychází z lidí. Otevírá téma šikany, sexismu nebo rasismu.

