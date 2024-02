Hlavním hostujícím dirigentem České filharmonie bude hvězdný Simon Rattle

Česká filharmonie ohlásila, že hlavním hostujícím dirigentem prvního českého orchestru se stane hvězdný Sir Simon Rattle. Smlouvu uzavírá na pět let a jeho titul nese přívlastek „k poctě Rafaela Kubelíka“. Simon Rattle, nositel rytířského řádu a držitel Řádu za zásluhy uděleného jak anglickou královnou, tak městem Berlín, je jedním z nejuznávanějších dirigentů současnosti. Za své nahrávky získal řadu prestižních mezinárodních ocenění, jimž vévodí třikrát cena Grammy.

„Simon Rattle je pro Českou filharmonii obrovskou uměleckou posilou. Kromě české hudby bude s orchestrem pracovat mimo jiné na Haydnovi, Schumannovi, Elgarovi a francouzských autorech. Myslím, že to zásadně rozšíří náš repertoár a rozvine umělecký potenciál tělesa,“ věří generální ředitel České filharmonie David Mareček.

„Rafael Kubelík se stal mým hrdinou od první chvíle, kdy jsem pochopil, v čem spočívá úloha dirigenta. Z jeho rukou jsem se naučil spoustu české hudby. A v patnácti letech jsem prožil něco, co mi změnilo život, když jsem viděl Rafaela Kubelíka koncertovat se Symfonickým orchestrem Bavorského rozhlasu v mém rodném Liverpoolu,“ vysvětlil Rattle svůj přívlastek. Kubelík byl šéfdirigentem orchestru Bavorského rozhlasu v letech 1961 až 1979 – stejné těleso mimochodem nyní Rattle povede jako šéfdirigent.

Devětašedesátiletý Rattle je jedním z nejuznávanějších dirigentů současnosti. Do světového povědomí se dostal jako šéfdirigent Birminghamského symfonického orchestru, poté následovalo angažmá s Berlínskými filharmoniky a šest let u Londýnského symfonického orchestru.

Rattle doplní trojici titulárních dirigentů tělesa. Šéfdirigentem a hudebním ředitelem orchestru zůstává Semjon Byčkov a hlavním hostujícím dirigentem Jakub Hrůša. Podle Byčkova bude Rattle významnou posilou. „Vždy jsem věřil, že když sebe a svůj orchestr obklopím výjimečnými osobnostmi, budeme se moci neustále posouvat vpřed a dále se vyvíjet. Jsem nesmírně rád, že Simon (Rattle) souhlasil s tím, že se stane součástí rodiny České filharmonie a bude do Prahy pravidelně přinášet svůj talent a vitalitu,“ ocenil.

Rattle se s Českou filharmonií představí 8. a 9. února na dvou již vyprodaných koncertech ve Dvořákově síni Rudolfina. Hostem bude klavíristka Wang Jü-ťia.

Rattle: U filharmonie jsem zjistil, jak neopakovatelně orchestr zní

Rattle spolu s manželkou, českou mezzosopranistkou Magdalenou Koženou, s Českou filharmonií dlouhodobě spolupracuje. „Můj vztah s Českou filharmonií začal, už když mi bylo osm nebo devět let. Rodiče mi tehdy dávali kapesné, abych si mohl kupovat nahrávky a já se zavrtal do katalogu Supraphonu. Byl totiž strašně zajímavý a nahrávky v něm byly občas levnější než u západních firem. Tehdy jsem zjistil, jak neopakovatelně orchestr zní, a hlavně jaký charakter mají dřevěné dechy a jak jedinečné jsou smyčce,“ vzpomínal Rattle.

„Trvalo však mnoho let, než jsem ji poprvé dirigoval. A když se to v roce 2019 konečně stalo, zdálo se mi to strašně přirozené, jako bych před ní stál odjakživa. Zamiloval jsem si její vřelost i typicky český černý humor. Už na konci první zkoušky Mahlerovy Písně o zemi mi bylo jasné, že tu budu chtít nějakým způsobem zůstat,“ dodal.

Rattle natočil více než sedmdesát titulů pro vydavatelství EMI (nyní Warner Classics). Za své nahrávky získal řadu mezinárodních ocenění, jimž vévodí třikrát cena Grammy. V Česku hvězdný britský dirigent mnohokrát vystupoval, mimo jiné na festivalu Pražské jaro. Rattle je také milovníkem díla skladatele Leoše Janáčka.