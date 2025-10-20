Hlavní cenu poroty Grand Prix Architektů 2025 si odnesl projekt kaple Panny Marie Bolestné v Moutnici, jehož autorem je Jan Říčný. Porota Obce architektů i letos vybírala z přihlášených prací užší okruh projektů, z nichž následně vzešli vítězové jednotlivých kategorií. Vítězný projekt obdržel z rukou předsedy poroty Yami Karima velkou modrou kostku, jejímž autorem je Bohumil Eliáš starší. Tyto ceny pro galavečer ručně vyrábí jeho syn, Bohumil Eliáš ml., a přestože mají stejnou podobu, každá z nich je originálním uměleckým dílem. Cenu za celoživotní dílo a s ní spojenou velkou červenou kostku letos získal Martin Rajniš.
Grand Prix Architektů 2025 obdržela kaple Panny Marie Bolestné v Moutnici
před 1 hhodinou|Zdroj: Obec architektů