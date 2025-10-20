Grand Prix Architektů 2025 obdržela kaple Panny Marie Bolestné v Moutnici


před 1 hhodinou|Zdroj: Obec architektů

Hlavní cenu poroty Grand Prix Architektů 2025 si odnesl projekt kaple Panny Marie Bolestné v Moutnici, jehož autorem je Jan Říčný. Porota Obce architektů i letos vybírala z přihlášených prací užší okruh projektů, z nichž následně vzešli vítězové jednotlivých kategorií. Vítězný projekt obdržel z rukou předsedy poroty Yami Karima velkou modrou kostku, jejímž autorem je Bohumil Eliáš starší. Tyto ceny pro galavečer ručně vyrábí jeho syn, Bohumil Eliáš ml., a přestože mají stejnou podobu, každá z nich je originálním uměleckým dílem. Cenu za celoživotní dílo a s ní spojenou velkou červenou kostku letos získal Martin Rajniš.

Opera přenese diváky do úkrytu k Anne Frankové

Operní soubor Jihočeského divadla uvádí na komorní scéně Deník Anne Frankové. Pěvci i diváci se v nastudování operního monodramatu Grigorije Samujloviče Frida ocitnou v domě, kde se dívka se svou rodinou během druhé světové války ukrývala.
před 7 hhodinami

Česká literatura se chystá za rok do Frankfurtu

Frankfurtský knižní veletrh skončil a Česko převzalo štafetu čestného hosta příštího ročníku. Hlavní pozornost na největší akci svého druhu na světě bude upřena na tuzemské autory a jejich knihy. Přípravy už začaly.
před 7 hhodinami

Historie krádeží v Louvru: zmizela Mona Lisa i brnění

Šperky ze sbírky císaře Napoleona, které zloději v neděli odnesli z Louvru, nejsou prvním ukradeným exponátem v tomto vyhlášeném pařížském muzeu. Naposledy tamní díla zlákala k odcizení na konci devadesátých let. Nejznámější ale zůstává krádež, jež pomohla Moně Lise stát se jedním z nejslavnějších obrazů na světě.
před 8 hhodinami

Kus města je mnohem víc než jen budova, říká architekt nové pražské čtvrti

Praha se dočká staveb od světoznámého architekta Daniela Libeskinda. Autor památníku 11. září v New Yorku se postará o podobu nové čtvrti v Karlíně. „Potřebujeme smysl pro kulturu. Tomuhle sice říkáme bydlení, ale pro mě je to kulturní projekt,“ říká Libeskind. Rozhovor natáčel Filip Karban.
před 12 hhodinami

Pařížský Louvre zůstává po krádeži stále zavřený

Po nedělní loupeži vzácných šperků pařížské muzeum Louvre ani v pondělí neobnoví provoz, ačkoliv dříve podle médií tvrdilo, že se jeho brány návštěvníkům otevřou. Policie stále pátrá nejméně po čtyřech pachatelích, kteří cennosti z muzea v centru Paříže odnesli. Muzeum je uzavřené od nedělního dopoledne, kdy se loupež krátce po zahájení provozu stala.
před 12 hhodinami

Zloději ukradli z pařížského Louvru šperky

Pařížské muzeum Louvre zůstalo v neděli zavřené poté, co se do něj vloupali zloději a odnesli osm šperků nevyčíslitelné hodnoty. Ráno to uvedl deník Le Parisien. Francouzská ministryně kultury Rachida Datiová o loupeži informovala na sociální síti X a oznámila, že úřady zahájily vyšetřování. Podle vyšetřovatelů se jednalo o profesionální gang, který nejspíš pracoval na zakázku. Prezident Emmanuel Macron loupež večer označil za útok na francouzské kulturní dědictví.
19. 10. 2025Aktualizováno19. 10. 2025

Nové prohlídkové trasy přiblíží Prahu fanouškům Brownova tajemství

Nejen Karlův most a Staronová synagoga, ale nově i Bastion u Božích muk nebo park Folimanka. Prague City Tourism přidá nové trasy a zapojí více průvodců do prohlídek po stopách knihy Dana Browna Tajemství všech tajemství. Nabídka se na přelomu roku rozšíří o místa mimo historické centrum. ČT to potvrdila mluvčí Prague City Tourism Klára Janderová.
19. 10. 2025
