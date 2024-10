Festival Ji.hlava promítne na tři sta dokumentů, zahájí ho Prezidentka

„Dlouhodobě platí, že slovenský film je velmi silný, zvláště v dokumentární nebo hybridní podobě. Letos kromě pozoruhodné Prezidentky uvidíme novinku Petera Kerekese Je to ve hvězdách o italské věštkyni, která radí lidem, jak žít lépe. Přijede i do Jihlavy, ale prý nechce mimo svou kancelář lidem radit. Také uvidíme film Šedá zóna mladé režisérky Daniely Meressy Rusnokové o předčasně narozených dětech,“ doplnil ředitel Ji.hlavy Marek Hovorka.

Zahajovací film Prezidentka natočil slovenský režisér Marek Šulík. Časosběrný snímek zachycuje pět let Zuzany Čaputové v čele Slovenska, nahlíží do jejího veřejného i soukromého života.

Přijede také americká dokumentaristka a kameramanka Kirsten Johnsonová, která mimo jiné natočila letošní festivalovou znělku. Přiváží svůj film Smrt Dicka Johnsona, v němž zaznamenala sklonek života svého otce. „Inscenuje možné podoby toho, jak zemře, je to způsob, jak se zasmát tomu, že všichni jsme koneční,“ podotýká Hovorka. Do Jihlavy míří také třeba představitel tchajwanské nové vlny Tsai Ming-liang nebo italský, ale v USA žijící režisér Roberto Minervini.

Další zahraniční témata současných dokumentů reflektuje soutěžní sekce Opus Bonum. „Přináší například snímek Nejsem s tebou, což je pohled do psychiatrické léčebny v Belgii, nebo snímek Konečná – zajímavé meditativní zastavení v Rize na jedné konečné zastávce, kde lidé čekají na tramvaje a autobusy. Je to pro mě obraz východní Evropy, jako bychom stále na něco čekali,“ doplnil Hovorka.

Prodloužení festivalu pomohlo debutům i ubytování

V osmadvacátém ročníku se festival prodlužuje, poprvé potrvá deset dní. Počet snímků v programu zůstává přibližně stejný jako jiné roky, pořadatelům ale prodloužení umožnilo vrátit sekci První světla zaměřenou na debuty a druhé filmy. „V ten čas (režiséři) bojují o svou pozici, jestli budou pokračovat, jestli je to bude bavit, a zároveň vnášejí do kinematografie nové nápady, novou energii, takže je zajímavé srovnat jejich filmy s filmy už etablovaných autorů,“ míní Hovorka.

Pořadatele k „natažení“ festivalu vedly i praktické důvody, například lepší dostupnost ubytování pro návštěvníky. „Před rokem to vypadalo tak, že třicet kilometrů kolem Jihlavy byla většina kapacit obsazená a shuttle spoje jezdily sem a tam a bylo to pro diváky velmi nekomfortní. Prodloužení velmi pomohlo, většina bydlí v Jihlavě nebo těsně za Jihlavou. Také máme mnohem více internátů nebo škol. Takže kdokoliv by se chtěl teď rozhodnout a přijet do Jihlavy, tak může,“ zve Hovorka.

Na dokumenty mohou lidé v Jihlavě zajít až do 3. listopadu.