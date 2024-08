Duchovní svět Františka Bílka bude k vidění dva roky

„Galerie hlavního města Prahy jako správce pozůstalosti Františka Bílka věnuje stálou pozornost jeho dílu. Každé dva roky připravujeme pro třetí patro vily výstavu, která podrobněji mapuje některý tematický nebo stylový okruh jeho díla. Za poslední více než dekádu se jim věnuje kurátorka Hana Larvová, jedna z mála znalkyň jeho díla,“ uvedla ředitelka GHMP Magdalena Juříková.

V minulosti se dlouhodobá výstava věnovala jeho grafickým pracím, další představila ztvárnění modlitby Otčenáš Bílka a Alfonse Muchy nebo Bílkova díla s básněmi jeho přítele Otokara Březiny.

Současná expozice představuje pohled do Bílkova osobitého pojetí víry a hledání cesty k osvícení a poznání. K vidění jsou kresby, grafiky a vzácně dochované publikace z raného tvůrčího období. Raná tvorba Bílka, symbolisty z doby secese, spadá do období do konce prvního desetiletí 20. století. Díla z tohoto období otevírají úvahy o smyslu lidské existence a věčném koloběhu vesmíru.

Půdorys jako kosa, sloupy jako svazky obilí

K porozumění přispívají dvě Bílkovy autorské knihy, Stavba budoucího chrámu v nás (1908) a Cesta (1909), ve kterých reaguje autor na zkušenosti z pobytu v Paříži v letech 1891 až 1892. Intelektuální prostředí, kam ho uvedla jeho ochránkyně, česká malířka Zdenka Braunerová, ho dostalo do kontaktu s různými teoriemi a směry, které jej ovlivnily.

„Pěstovaly se tu tajné nauky, hermetismus, okultismus a umělce přitahovala esoterická symbolika,“ uvedli tvůrci výstavy.