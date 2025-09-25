Česká filharmonie otevírá sto třicátou sezonu dvěma zahajovacími koncerty, na nichž provede díly Petra Iljiče Čajkovského a Maurice Ravela. Opět pod vedením šéfdirigenta Semjona Byčkova. Zahajovací koncert se uskuteční 25. září a v repríze ještě následující den. V přímém přenosu zahájení odvysílá Česká televize.
Česká filharmonie zahajuje sezonu, čeká ji i turné po Asii
Od Čajkovského zazní Pátá symfonie, od Ravela Koncert pro klavír a orchestr G dur. Čajkovského si šéfdirigent filharmonie Byčkov oblíbil jako student. S Českou filharmonií natočil u vydavatelství Decca Classics v roce 2019 komplet skladatelových symfonických skladeb.
Při uvedení Ravelovy skladby se k prvnímu českému orchestru připojí jako sólista jihokorejský koncertní pianista Čo Song-čin. Laureát Mezinárodní Čajkovského soutěže v Moskvě a vítěz v Chopinově soutěži ve Varšavě se s Českou filharmonií poprvé představil už v roce 2011 během japonského turné jako sedmnáctiletý.
V Japonsku byl tehdy orchestr v době, kdy zemi zasáhlo zemětřesení, jehož následky vedly k havárii v jaderné elektrárně Fukušima. „Že je zemětřesení, jsme zjistili, když jsme byli mimo tu oblast. Přerušili jsme turné a za dramatických okolností jsme se vraceli. Část orchestru jsme posílali vládním speciálem, část čekala na pozdější odlet,“ připomněl generální ředitel České filharmonie David Mareček.
Koncert k výročí sametové revoluce i turné po Asii
Dramaturgie nové sezony České filharmonie se výrazně posune k současnosti. Orchestr tradičně vystoupí na festivalech Smetanova Litomyšl, Dvořákova Praha a Pražské jaro. Významné výročí připomene koncert 16. a 17. listopadu k oslavě sametové revoluce, kde zazní Druhá symfonie Vzkříšení Gustava Mahlera v podání České filharmonie a Pražského filharmonického sboru pod taktovkou Zubina Mehty.
Ve sto třicáté sezoně zahraje nejen v domovském Rudolfinu, ale i v prestižních koncertních sálech východní Asie a Evropy. „Na turné po Asii se opravdu moc těšíme i díky tamějšímu přijetí. Je opravdu pozoruhodné, jaký zájem tam o nás mají, jak reagují na muzikálnost orchestru,“ podotkl šéfdirigent Semjon. „Budeme hrát i Smetanovu Mou vlast, to je důležité, protože ta představuje DNA české hudby,“ doplnil.
Hlavními hostujícími dirigenty sto třicáté sezony jsou Simon Rattle a Jakub Hrůša, který od září hudebně vede Královskou operu v Londýně. V roce 2028 by měl na pozici šéfdirigenta České filharmonie vystřídat Byčkova. Hostujícími dirigenty příští sezony jsou Giovanni Antonini, Stéphane Denève, Cristian Macelaru, Antonio Pappano, Petr Popelka a Thomas Adès.
Rezidenčním umělcem se stane ruský klavírista Jevgenij Kissin. Novinkou sezony je post rezidenčního skladatele, kterým se stane Bryce Dessner. Rezidence znamená uvedení několika různých děl žijícího skladatele v jedné sezoně, jak orchestrální, tak komorní.