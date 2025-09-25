Česká filharmonie zahajuje sezonu, čeká ji i turné po Asii


David Mareček o zahájení 130. sezony
Zdroj: ČT24

Česká filharmonie otevírá sto třicátou sezonu dvěma zahajovacími koncerty, na nichž provede díly Petra Iljiče Čajkovského a Maurice Ravela. Opět pod vedením šéfdirigenta Semjona Byčkova. Zahajovací koncert se uskuteční 25. září a v repríze ještě následující den. V přímém přenosu zahájení odvysílá Česká televize.

Od Čajkovského zazní Pátá symfonie, od Ravela Koncert pro klavír a orchestr G dur. Čajkovského si šéfdirigent filharmonie Byčkov oblíbil jako student. S Českou filharmonií natočil u vydavatelství Decca Classics v roce 2019 komplet skladatelových symfonických skladeb.

Při uvedení Ravelovy skladby se k prvnímu českému orchestru připojí jako sólista jihokorejský koncertní pianista Čo Song-čin. Laureát Mezinárodní Čajkovského soutěže v Moskvě a vítěz v Chopinově soutěži ve Varšavě se s Českou filharmonií poprvé představil už v roce 2011 během japonského turné jako sedmnáctiletý.

Šéfdirigentem České filharmonie se v roce 2028 stane Jakub Hrůša
Dirigent Jakub Hrůša

V Japonsku byl tehdy orchestr v době, kdy zemi zasáhlo zemětřesení, jehož následky vedly k havárii v jaderné elektrárně Fukušima. „Že je zemětřesení, jsme zjistili, když jsme byli mimo tu oblast. Přerušili jsme turné a za dramatických okolností jsme se vraceli. Část orchestru jsme posílali vládním speciálem, část čekala na pozdější odlet,“ připomněl generální ředitel České filharmonie David Mareček.

Koncert k výročí sametové revoluce i turné po Asii

Dramaturgie nové sezony České filharmonie se výrazně posune k současnosti. Orchestr tradičně vystoupí na festivalech Smetanova Litomyšl, Dvořákova Praha a Pražské jaro. Významné výročí připomene koncert 16. a 17. listopadu k oslavě sametové revoluce, kde zazní Druhá symfonie Vzkříšení Gustava Mahlera v podání České filharmonie a Pražského filharmonického sboru pod taktovkou Zubina Mehty.

Ve sto třicáté sezoně zahraje nejen v domovském Rudolfinu, ale i v prestižních koncertních sálech východní Asie a Evropy. „Na turné po Asii se opravdu moc těšíme i díky tamějšímu přijetí. Je opravdu pozoruhodné, jaký zájem tam o nás mají, jak reagují na muzikálnost orchestru,“ podotkl šéfdirigent Semjon. „Budeme hrát i Smetanovu Mou vlast, to je důležité, protože ta představuje DNA české hudby,“ doplnil.

Hlavním hostujícím dirigentem České filharmonie bude hvězdný Simon Rattle
Simon Rattle

Hlavními hostujícími dirigenty sto třicáté sezony jsou Simon Rattle a Jakub Hrůša, který od září hudebně vede Královskou operu v Londýně. V roce 2028 by měl na pozici šéfdirigenta České filharmonie vystřídat Byčkova. Hostujícími dirigenty příští sezony jsou Giovanni Antonini, Stéphane Denève, Cristian Macelaru, Antonio Pappano, Petr Popelka a Thomas Adès.

Rezidenčním umělcem se stane ruský klavírista Jevgenij Kissin. Novinkou sezony je post rezidenčního skladatele, kterým se stane Bryce Dessner. Rezidence znamená uvedení několika různých děl žijícího skladatele v jedné sezoně, jak orchestrální, tak komorní.

