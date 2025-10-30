Byla jsem sama za sebe, popisuje Landovská dospívání mezi disidenty


Beatrice Landovská vydala druhý díl vzpomínek
Beatrice Landovská vydala druhý díl své zamýšlené autobiografické trilogie. Nazvala ho Když máma spala. Dcera herce Pavla Landovského a dramatičky a scénografky Heleny Albertové v knize popisuje dospívání v rodině disidentů.

Při psaní knihy vycházela Beatrice Landovská ze vzpomínek, které má zachované i díky deníkům. Ty si vede od třinácti. Ve starém sešitu našla i nikdy neodeslaný dopis otci z doby, kdy byl v rámci akce Asanace vyhnán do Rakouska. Komunistický režim tehdy jemu nepohodlné lidi nutil k emigraci.

„Otec byl osobnost, která se nepřizpůsobovala, takže nejdřív byl hodně slavný herec a pak byl hodně slavný disident, podepsal Chartu,“ připomíná Landovská.

Svou dceru přivedl do disidentských kruhů, například na třetí festival druhé kultury u Havlových na Hrádečku. Akce skončila policejní razií. „Vyhrožovali nám, zatkli a odvezli k výslechu. Bylo mi patnáct a dva měsíce,“ popisuje Landovská. V následujícím roce 1978 byl její otec nucen opustit Československo.

Název memoárů Když máma spala se ale vztahuje k autorčině matce. „Otec odjel do exilu a ona si druhý den lehla na čtyři měsíce, byla omámená nějakými sedativy a spala. A najednou jsem si uvědomila, že jsem prostě sama za sebe,“ vysvětlila Landovská.

Bylo jí šestnáct a mezi její přátele patřili třeba bratři Topolové nebo Milena Grušová, dcera spisovatele a diplomata Jiřího Gruši.

V další knize plánuje Beatrice Landovská vydat vzpomínky na osmdesátá léta. Mimo jiné popíše, jak se s otcem krátce setkala před revolucí, u maďarského Balatonu. Trilogii začala v roce 2019 prvním dílem s názvem Nikdy není pozdě na šťastné dětství. 

