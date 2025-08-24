Na velkém plátně i na stránkách komiksu se připomínají počátky kinematografie. I v českých kinech se promítá dokumentární snímek Bratři Lumièrové – Dobrodružství pokračuje, který představuje rané filmy francouzských průkopníků. A čtenáři komiksů se mohou seznámit s osobností Eadwearda Muybridgeho, který rovněž experimentoval s pohyblivými obrázky.
Bratři Lumièrové a Muybridge. Počátky kinematografie popisuje film i komiks
Dokument o bratrech Lumièrových natočil francouzský filmař Thierry Frémaux, mimo jiné umělecký ředitel festivalu v Cannes. A to u příležitosti sto třiceti let, které letos uplynou od chvíle, kdy bratři poprvé představili veřejnosti kinematograf. S vynálezem pak cestovali po světě.
„Do devadesátiminutového celovečerního filmu se vejde asi 100 až 110 snímků. Přitom jich existují dva tisíce, takže mohu vytvořit dvacet celovečerních filmů,“ spočítal Frémaux. První dokument sestavil už před osmi lety, teď představuje další stovku restaurovaných snímků.
Překvapila ho především obrazová kvalita původních filmů. „Sice jsou černobílé, ale mohly by být natočené včera venku na ulici. Lumièrové naprosto přesně věděli, co dělají. Odkaz jejich filmů můžeme sledovat v celé historii kinematografie až do současnosti,“ upozorňuje Frémaux.
Komiksový životopis Eadwearda Muybridgeho
Ještě před bratry Lumiérovými s pohyblivým obrazem experimentoval Angličan Eadweard Muybridge. Jeho osudy představuje komiksový životopis Ve zlomku vteřiny, nově dostupný i v češtině. Autorem originálu je komiksový kreslíř Guy Delisle z Québecu.
Muybridge se v Americe prosadil jako fotograf. Pracoval i pro železničního magnáta Lelanda Stanforda, nadšeného chovatele koní. Muybridgeovi se jako prvnímu podařilo zachytit pohyb kopytníka v plném trysku. „Tyhle série fotografií s rozfázovaným pohybem měly obrovský vliv na vznik animace, kinematografie, dodneška slouží jako reference kreslířům, animátorům,“ připomíná překladatel knihy Jean-Gaspard Páleníček.
Muybridgeovy fotografie také dokázaly, že ani realističtí malíři často nezachycovali pohyb zvířat věrně. Grafický román Muybridge vykresluje jako umanutého muže, který se snažil zastavit čas, aby ho mohl zase rozhýbat.
Autor nevynechal ani temnou stránku Muybridgeovy osobnosti. Fotograf zavraždil milence své manželky, soud ho ale osvobodil. Jeho dílo nicméně oslnilo svět a položilo základy, na nichž stavěli i bratři Lumièrové.