Před dvě stě lety, 24. listopadu 1826, se narodil italský novinář a spisovatel Carlo Collodi, autor jedné z celosvětově nejznámějších pohádek Pinocchio. I když zemřel dřív, než se dozvěděl o věhlasu příběhu o loutkovém hochovi, u nějž se lhaní pozná podle délky nosu a který se stane člověkem. Kolují zvěsti, že Pinocchio skutečně existoval, jde ovšem o smyšlenku.
Pinocchiova dobrodružství začala vycházet poprvé v červenci 1881, a to na pokračování v jednom z prvních italských časopisů pro děti. Kniha – s dodnes reprodukovanými ilustracemi Enrica Mazzantiho – příběh shrnula o dva roky později.
Neposlušného dřevěného chlapce vyřezal chudý řezbář Geppeto, který toužil po synovi. Sám Collodi se nikdy neoženil ani neměl potomky.
Narodil se ve Florencii 24. listopadu 1826 v rodině hraběcího kuchaře Domenika Lorenziniho. Toto příjmení měl také zapsané v rodném listě, jméno Collodi si zvolil jako pseudonym podle vesnice, která je dnes součástí města Pescia v Toskánsku. Tam spisovatel prožil velkou část dětství, protože odtud pocházela jeho matka Angiolina. S Carlovým otcem se seznámila během služby na šlechtickém panství.
Satirický novinář
Carlo, tehdy ještě Lorenzini, se živil prodáváním knih, zároveň ale snil o tom, že sám zkusí psát. Příležitost dostal nejprve v novinách poté, co v roce 1948 vypukla v Itálii revoluce spojená s úsilím o sjednocení země. Zároveň začal psát do různých časopisů, jeho příspěvky byly poměrně satirické. Sloužil také v armádě jako dobrovolník.
Psal divadelní hry i povídky, ale je třeba také autorem historicko-humorného průvodce pro cestující na železnici. V polovině sedmdesátých let pak zaměřil své texty i na děti. Překládal francouzské pohádky Charlese Perraulta a začal vymýšlet vlastní příběhy. A nakonec se pustil do Dobrodružství Pinocchia (Le avventure di Pinocchio).
Hlavní hrdina rozhodně není vzorem ctnosti, byť nakonec v něm převáží dobro. Uličník se nestydí lhát, aby dosáhl svého. Bohužel pro něj ho při lži není těžké nachytat, protože čím víc práší, tím více mu roste nos.
„Právě v tom spočívá genialita postavy Pinocchia. Je to bytost, která se mýlí, stejně jako my všichni, jeho čtenáři, a přesto je jasným důkazem toho, že člověk může překonat sám sebe tím, že se obrátí k té skryté síle dobra a pravdy, která také sídlí v jeho hrudi, někdy zakrytá těmi nejnegativnějšími stránkami jeho osobnosti,“ uvádí Národní nadace Carla Collodiho, nezisková organizace, která ve vesnici Collodi spravuje spisovatelův odkaz. A dodává, že lidé, stejně jako Pinochcchio, vždy touží po tom, co nemají a čím nejsou.
Pinocchio měl zemřít
Autor původně pro Pinocchia nic pěkného nechystal, vyprávění o něm uzavřel exemplárním potrestáním hlavního hrdiny. Poslední díl příběhu na pokračování totiž skončil oběšením Pinocchia na stromě. Na základě ohlasu čtenářů i po domluvě šéfredaktora časopisu se ale Collodi nechal přesvědčit, nebohou loutku „resuscitoval“ zásahem modrovlasé víly a příběh dovedl až k dnes známému, o dost nadějnějšímu konci, tedy k proměně chlapce ze dřeva v hocha z masa a kostí.
Že se zároveň v literárním světě stane Pinocchio nesmrtelným, o tom Collodiho ani nenapadlo uvažovat. Příběh o vyřezávaném lháři nesl do časopisu jako „banalitu“ se slovy: Jestli to vydáte, dobře mi zaplaťte, abych měl chuť v tom pokračovat, připomíná deník Padovské univerzity.
Podle literární historičky Daniely Marcheschiové, která má na starosti kritické souborné vydání Collodiho díla, je zdánlivá krutost vůči Pinocchiovi karikaturou, tedy žánrem, který byl spisovateli vlastní už jako žurnalistovi. Prostřednictvím pohádkových zločinců a násilí odkazuje na lidskou přirozenost, k níž patří i zlo skryté pod falešnou maskou dobrosrdečnosti, a zrcadlí stav dobové Itálie – s dětskou prací a vysokou dětskou úmrtností, vyložila vědkyně pro Vatican News.
Dub, na němž měl Pinocchio viset, a další místa z knihy bývají spojovány s konkrétními lokacemi v Toskánsku. Inspiraci v tomto regionu našel Collodi zřejmě i pro některé postavy, jako je Modrovláska nebo tesař, který najde dřevo, z něhož pak vznikne Pinocchio.
Byl skutečný Pinocchio muž s dřevěnou nohou?
Nic pravdy ale není na zvěstech, že existoval i Pinocchio. Předobraz slavné pohádkové loutky měl odhalit výzkum, při němž archeologové na začátku milénia pátrali poblíž Florencie po zbytcích etruského osídlení. Při té příležitosti navštívili místní baziliku San Miniato al Monte, poblíž které po své smrti v roce 1890 spočinul Carlo Collodi.
Povšimli si nedaleko malého opuštěného hrobu, a když očistili náhrobek, přečetli si na něm jméno Pinocchio Sanchez.
Exhumace pak odhalila ostatky malého muže s dřevěnými končetinami a nosem, na jedné z protéz byla značka se jménem Carlo Bestuldci. Geniální lékař tohoto jména, jenž prý ďáblu upsal svou duši, pro Sancheze vyrobil natolik dokonalé protetické pomůcky, že jejich nositeli dokonce umožnily provádět akrobatické kousky.
Dodnes opakovaný příběh je ale hoax, vyvrácený například fact-checkingovým webem Provereno.Media. Kromě nedohledatelnosti zpráv o archeologickém týmu či chybějícími potvrzeními od badatelů argumentují autoři článku také dobovými možnostmi protetiky. Ty by zdaleka na akrobacii nestačily.
Se smyšlenou historkou si pohrávalo například představení o Pinocchiovi v Jihočeském divadle. V rodinné opeře dostal titulní hrdina příjmení Sanchez a svou roli sehrál i Ďábelský doktor. Inscenace měla derniéru letos v březnu, nicméně Pinocchio aktuálně zlobí na několika dalších tuzemských jevištích: v pražském Divadle Kolowrat, ostravském Studiu G. či Horáckém divadle v Jihlavě.
Na podzim příštího roku chystá Cirk La Putyka svou verzi s prvky akrobacie a nového cirkusu. V roli řezbáře Geppeta, posledního z roku loutkářů, mají alternovat Jiří Langmajer a Rostislav Novák mladší, sám pokračovatel loutkářského rodu.
Méně temný Disney
Téměř století a půl starý příběh se dočkal i adaptací pro stříbrné plátno. Například jako svůj druhý animovaný celovečerní film, po Sněhurce a sedmi trpaslících, si dobrodružství dřevěného nosáče vybral v roce 1940 Walt Disney.
Ten dostal Pinocchia do širšího, zejména amerického povědomí spíše jako sympatického klučíka v kraťasech, který se stane obětí vnějších, zhoubných vlivů. A jehož špičatý nos vyroste pokaždý, když zalže. Nicméně v původní knize není lhaní tak dominantním motivem, je jen dalším dokladem nevhodného chování sobeckého a nespolehlivého spratka Pinocchia, srovnává Smithsonian Magazine.
Robert Zemeckis uvedl v roce 2022 do kin remake Disneyho pojetí s Tomem Hanksem v roli Pinocchiova „otce“ a ve stejný rok se vlastním příběhem o Pinocchiovi přišel i Guillermo del Torro. První z nich získal Zlatou malinu pro nejhorší filmové počiny, druhý Oscara za nejlepší animovaný snímek.
Italský herec a režisér Roberto Benigni – proslavený filmem Život je krásný o Židovi, který svého syna v koncentračním táboře chrání předstíráním, že všechny hrůzy okolo jsou jen hra – se Pinocchia ujal dokonce dvakrát. Nejprve v roce 2002 a pak znovu o sedmnáct let později. V obou případech šlo o hrané snímky.