Ropa zdražuje, Brent překročil 110 dolarů za barel


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Ceny ropy v úterý pokračují v růstu, severomořský Brent se tak vrátil nad 110 dolarů za barel. Snahy o ukončení konfliktu na Blízkém východě nevykazují žádné výraznější známky pokroku a doprava v klíčovém Hormuzském průlivu zůstává ochromena, uvedla agentura Reuters.

Brent kolem 8:45 SELČ vykazoval nárůst asi o 2,3 procenta a blížil se ke 111 dolarům za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) si připisovala zhruba dvě procenta a nacházela se nad 98 dolary za barel. V březnu se cena ropy Brent vyšplhala až do blízkosti 120 dolarů za barel.

Portál Axios v noci na pondělí s odvoláním na své zdroje informoval, že Írán předložil Spojeným státům nový návrh na otevření Hormuzského průlivu a na ukončení války s tím, že rozhovory o íránském jaderném programu by se odložily až na pozdější fázi vyjednávání. Zdroj agentury Reuters nicméně uvedl, že americký prezident Donald Trump není s tímto návrhem spokojen.

Íránská blokáda je podle Rubia jako ekonomická jaderná zbraň
Marco Rubio

„Rozhovory ohledně míru stále působí velmi povrchně a postrádají konkrétní známky deeskalace,“ zhodnotila analytička Priyanka Sachdevaová ze společnosti Phillip Nova. „Lodní doprava v Hormuzském průlivu zůstává omezená,“ dodala. Hormuzským průlivem běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy.

Americká investiční banka Goldman Sachs v neděli kvůli omezeným dodávkám z Blízkého východu zvýšila odhad průměrné ceny ropy Brent pro čtvrté čtvrtletí na devadesát dolarů za barel, dosud počítala s cenou osmdesát dolarů za barel. Doplnila, že nyní očekává normalizaci exportu z Perského zálivu do konce června, zatímco její dřívější odhad hovořil o polovině května.

Výběr redakce

Rafinerie v ruském Tuapse po ukrajinském úderu opět hoří

Rafinerie v ruském Tuapse po ukrajinském úderu opět hoří

10:02Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Írán „prorůstá“ Irákem. USA blokují Bagdádu stamiliony z ropy

Írán „prorůstá“ Irákem. USA blokují Bagdádu stamiliony z ropy

před 4 hhodinami
Lidé zaplatili za mobilní domy, nedostali nic. Firmy dluží skoro tři sta milionů

Lidé zaplatili za mobilní domy, nedostali nic. Firmy dluží skoro tři sta milionů

před 5 hhodinami
Hampl varuje před vynětím dálnic či přehrad z deficitu rozpočtu

Hampl varuje před vynětím dálnic či přehrad z deficitu rozpočtu

před 5 hhodinami
Karel III. přijel do Spojených států na státní návštěvu

Karel III. přijel do Spojených států na státní návštěvu

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Střelce z galavečeře s Trumpem obvinili z pokusu o atentát na prezidenta

Střelce z galavečeře s Trumpem obvinili z pokusu o atentát na prezidenta

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Ministerstvo chce vyšší odměny pro lidi, kteří chodí na preventivní prohlídky

VideoMinisterstvo chce vyšší odměny pro lidi, kteří chodí na preventivní prohlídky

před 13 hhodinami
Ukrajina protestuje proti ruským lodím s ukradeným obilím v Izraeli

Ukrajina protestuje proti ruským lodím s ukradeným obilím v Izraeli

před 13 hhodinami

Ropa zdražuje, Brent překročil 110 dolarů za barel

Ceny ropy v úterý pokračují v růstu, severomořský Brent se tak vrátil nad 110 dolarů za barel. Snahy o ukončení konfliktu na Blízkém východě nevykazují žádné výraznější známky pokroku a doprava v klíčovém Hormuzském průlivu zůstává ochromena, uvedla agentura Reuters.
před 1 hhodinou

Fond prověřuje kvůli možnému střetu zájmů dotace pro Agrofert za miliardu

Státní zemědělský intervenční fond prověřuje možný střet zájmů u dotací vyplacených Agrofertu ve výši zhruba jedné miliardy korun, uvedl ředitel fondu Petr Dlouhý. Tvrdí zároveň, že obavy opozice z možného zásahu Evropské komise do jeho řešení jsou neopodstatněné. Zdůvodnil to tím, že stanovisko Komise není právně závazné. Fond po holdingu neplánuje zpětně vymáhat nárokové dotace obdržené v letech, kdy byl jeho někdejší majitel Andrej Babiš (ANO) poprvé premiérem.
před 3 hhodinami

VideoVláda chce plnit závazky k NATO, uvedla Murová. Dle Kovářové vůle chybí

Vláda Andreje Babiše chce podle členky sněmovního rozpočtového výboru Jany Murové (ANO) plnit závazky vůči NATO. Zkomplikovala to podle ní změna metodiky počítání výdajů. Murová to uvedla v Událostech, komentářích moderovaných Terezou Řezníčkovou. Místopředsedkyně výboru Věra Kovářová (STAN) míní, že minulý kabinet na rozdíl od současné vlády jasně ukázal dlouhodobou vůli navyšovat obranné výdaje. „My chceme v dlouhodobém horizontu dodržovat spojenecké závazky. (…) Měly by to být skutečně obranné výdaje, ne nemocnice nebo některé dálnice, které s armádou nemají nic společného,“ říká Kovářová. Kromě výdajů na obranu hosté probrali i zadlužování státu, k němuž svůj pohled připojili také ekonomové Jan Švejnar a Aleš Bělohradský.
před 3 hhodinami

Hampl varuje před vynětím dálnic či přehrad z deficitu rozpočtu

Česká fiskální pravidla nejsou zbytečně přísná, soudí předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl. Staví se tak odmítavě proti vládnímu návrhu na rozvolnění, o kterém píší média. Varuje před tím, aby si někdo bral příklad třeba ze zadlužené Francie, která má poprvé v dějinách nižší úvěrový rating než Česká republika. „Uměl si někdo před lety představit, že by to tak dopadlo?“ Dřívější viceguvernér České národní banky (ČNB) byl hostem Interview ČT24 moderovaného Danielem Takáčem.
před 5 hhodinami

Íránská blokáda je podle Rubia jako ekonomická jaderná zbraň

Íránská blokáda Hormuzského průlivu je podle amerického ministra zahraničí Marca Rubia ekvivalentem ekonomické jaderné zbraně. Podle agentur DPA a Reuters to v úterý uvedl ve vysílání televize Fox News jako důkaz toho, že by Teherán neměl vlastnit atomové zbraně. Podle dřívějších zpráv předložil Írán Spojeným státům nový návrh na otevření Hormuzského průlivu a ukončení války, podle kterého by se jaderné rozhovory odložily až na pozdější fázi jednání. Rubio i zdroje agentury Reuters naznačili, že USA nabídku odmítnou.
před 6 hhodinami

Kvůli dvěma blokádám klesla doprava v Hormuzském průlivu skoro k nule, píše Bloomberg

Mezinárodní lodní doprava v Hormuzském průlivu v tuto chvíli klesla prakticky na nulu v důsledku dvou souběžných blokád oblasti ze strany Teheránu a Washingtonu, uvedla agentura Bloomberg s odkazem na data, která sestavila. Za pondělí agentura napočítala tři íránská plavidla opouštějící úžinou záliv, a to jeden tanker se zkapalněným ropným plynem a dvě lodi se sypkým nákladem.
před 17 hhodinami

Čína zablokovala Metě plán převzít firmu Manus, která vyvíjí agentní AI

Čína se rozhodla zablokovat akvizici čínského start-upu Manus, který se zaměřuje na vývoj takzvané agentní umělé inteligence (AI). Firmu se chystala zhruba za dvě miliardy dolarů (41,5 miliardy korun) převzít americká technologická společnost Meta Platforms. Čínská Národní rozvojová a reformní komise (NDRC) ale ve stručném sdělení překvapivě nařídila, aby obě strany záměr zrušily. Meta uvedla, že transakce plně odpovídala platným právním předpisům.
včeraAktualizovánopřed 19 hhodinami

Šéfem České pošty se stal Richard Hodul

Generálním ředitelem České pošty v pondělí ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) jmenoval bývalého šéfa společnosti Tchibo pro střední a východní Evropu Richarda Hodula. Ve funkci jej schválila vládní Komise pro personální nominace.
včeraAktualizovánopřed 20 hhodinami
