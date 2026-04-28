Ropa zdražuje, Brent překročil 110 dolarů za barel

Ceny ropy v úterý pokračují v růstu, severomořský Brent se tak vrátil nad 110 dolarů za barel. Snahy o ukončení konfliktu na Blízkém východě nevykazují žádné výraznější známky pokroku a doprava v klíčovém Hormuzském průlivu zůstává ochromena, uvedla agentura Reuters.
Brent kolem 8:45 SELČ vykazoval nárůst asi o 2,3 procenta a blížil se ke 111 dolarům za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) si připisovala zhruba dvě procenta a nacházela se nad 98 dolary za barel. V březnu se cena ropy Brent vyšplhala až do blízkosti 120 dolarů za barel.
Portál Axios v noci na pondělí s odvoláním na své zdroje informoval, že Írán předložil Spojeným státům nový návrh na otevření Hormuzského průlivu a na ukončení války s tím, že rozhovory o íránském jaderném programu by se odložily až na pozdější fázi vyjednávání. Zdroj agentury Reuters nicméně uvedl, že americký prezident Donald Trump není s tímto návrhem spokojen.
„Rozhovory ohledně míru stále působí velmi povrchně a postrádají konkrétní známky deeskalace,“ zhodnotila analytička Priyanka Sachdevaová ze společnosti Phillip Nova. „Lodní doprava v Hormuzském průlivu zůstává omezená,“ dodala. Hormuzským průlivem běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy.
Americká investiční banka Goldman Sachs v neděli kvůli omezeným dodávkám z Blízkého východu zvýšila odhad průměrné ceny ropy Brent pro čtvrté čtvrtletí na devadesát dolarů za barel, dosud počítala s cenou osmdesát dolarů za barel. Doplnila, že nyní očekává normalizaci exportu z Perského zálivu do konce června, zatímco její dřívější odhad hovořil o polovině května.