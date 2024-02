PŘEHLEDNĚ: Banky zatím snížení úrokových sazeb vyhodnocují, s reakcí chtějí vyčkat

Rozhodnutí České národní banky (ČNB) o poklesu sazeb povede k postupnému snižování úročení spořicích účtů a termínovaných vkladů bank, shodují se oslovení experti. Zlevňovat by měly i hypotéky. ČT proto oslovila největší tuzemské banky s dotazem, zda a jak se v jejich nabídkách snížení základní úrokové sazby na 6,25 procenta projeví.

U úročení hypoték očekávají bankéři postupný sestup. „Nelze spoléhat na to, že bude kopírovat vývoj základní úrokové sazby ČNB,“ poukázala mluvčí ČSOB Michaela Průchová. Úrokové sazby hypoték se v současnosti pohybují od 5,49 procenta s roční fixací. Rychlejší naopak mohou být úpravy sazeb u termínovaných vkladů, snižování banka avizuje zejména u vkladů s delší splatností.

Banka plánuje držet aktuální sazby do 5. dubna beze změny. Sazby na spořicích účtech banka v posledních měsících neměnila.

Fio banka

Změny sazeb banka podle svého mluvčího Jakuba Heřmánka sleduje, okamžitou reakci však nechystá.

Neměnné zůstávají také podmínky u hypoték, zde je banka snižovala naposledy 12. ledna o 0,4 procentního bodu u tříletých a pětiletých fixací. Nejnižší sazba, na niž mohou klienti dosáhnout, je tak 4,78 procenta, respektive 4,68 procenta.

Hypoteční banka (spadající pod ČSOB)

V případě Hypoteční banky jsou podmínky totožné jako u ČSOB, doplnila mluvčí Michaela Průchová.

Komerční banka

Skupina změny v úrokových sazbách v současné době analyzuje a pokles sazeb zvažuje, uvedl mluvčí Pavel Zubek. V případě, že by ke změnám došlo, bude o nich banka informovat v řádu dní.

mBank

Obdobně situaci vyhodnocuje i mBank, v případě změn úrokových sazeb bude své klienty informovat, informovala mluvčí Kristýna Dolejšová.

Moneta

Moneta pro ČT uvedla, že podrobné informace ohledně kroků banky v oblasti úrokových sazeb jsou s ohledem na konkurenci interní. Maximální úrokovou sazbu má banka v současnosti na úrovni 5,3 procenta u spořicích účtů, úroky u hypoték jsou od 1. února na úrovni 4,99 procenta.

Ober bank

Na žádost ČT o komentář banka k pátečnímu odpoledni nereagovala.

Poštovní spořitelna (spadající pod ČSOB)

Také v případě Poštovní spořitelny jsou podmínky totožné s vyjádřením ČSOB.

Raiffeisenbank

Reakce na pokles základní úrokové sazby je předmětem jednání, sdělila mluvčí banky Petra Kopecká. Sazby hypoték snižovala banka letos v lednu o zhruba 0,2 procenta, poznamenala mluvčí.

UniCredit Bank

„Sazby na spořicích účtech a termínovaných vkladech budou více klesat v následujících týdnech,“ uvedl mluvčí Petr Plocek. Rozhodnutí ČNB je podle něj očekávané a v aktuálních sazbách zohledněné. Plocek doplnil, že případné další snižování oznámí banka vždy dopředu.

Vliv na fixace i optimismus ohledně hypoték

Z pohledu hypotečních úrokových sazeb bude mít čtvrteční krok centrálních bankéřů dopad především na kratší fixace, uvedl úvěrový expert společnosti Broker Trust Vojtěch Ostatek. Zlevnit by podle něj měly úrokové sazby s fixací do tří let.

Snížení základních úrokových sazeb na 6,25 procenta přináší na trh nemovitostí optimismus ohledně dostupnějších hypoték, souhlasí zakladatel platformy InvestBay Daniel Rajnoch. Je ale podle něj dobré na situaci vždy hledět z obou stran mince. „Vyšší poptávka po vlastním bydlení totiž ve střednědobém horizontu způsobí další navýšení cen realit,“ poznamenal.

„Minule už jen náznak možného snižování sazby ze strany ČNB měl za následek přehlídku nabídek nižších hypotečních sazeb ze strany komerčních bank, a tento trend pokračoval i po snížení,“ upozornil ředitel společnosti Ownest Martin Machala. Část odložené poptávky, která bobtná už od léta předloňského roku, se podle něho opět přelije přes „pomyslnou hráz“ nedostupnosti hypotéky.

„Očekáváme v nastávajících měsících větší zájem o hypotéky a akční sazby od jednotlivých bank,“ doplnila mluvčí poradenské firmy FinGO Jana Vaisová.