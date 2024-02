Návratnost koupě sítě Robin Oil by mohla být osm a půl roku, tvrdí šéf Čepra

Konkurenční síť Robin Oil koupil podnik Čepro od podnikatele Jiřího Zoubka, celkem tak získal 75 benzinových pump. Zařadí je do své sítě EuroOil, která tak bude nově mít 285 stanic, což ji početně zařadí na třetí místo v rámci Česka.

Jednání o transakci inicioval podle Čepra vlastník sítě Robin Oil Zoubek. Státní podnik si od akvizice podle Duspěvy slibuje budoucí ekonomický profit, což by měl být i hlavní cíl transakce. S její návratností podnik počítá sice do deseti a půl roku, při započtení některých synergických efektů spojení společností by se doba mohla o dva roky zkrátit.