Každý třetí start-up zvažuje přesun do zahraničí

Každý třetí start-up zvažuje přesun sídla do zahraničí. Začínající inovativní firmy v tuzemsku totiž podle dat start-upové asociace nemají vhodné podmínky pro rozvoj. Jde přitom o firmy v oborech jako IT, průmysl nebo zdravotnictví, tedy v odvětvích, která by se podle české odborné veřejnosti měla rozvíjet přednostně.
Přesun do zahraničí zvažuje i start-up Adam, který propojuje klienty s řemeslníky. „Vnímáme nadměrnou administrativu, která ty firmy zatěžuje ve chvíli, kdy se potřebují zaměřit na to, aby rychle rostly. A druhá věc je větší flexibilita práce, která by určitě pomohla,“ sdílí své zkušenosti regionální manažer firmy Marek Maxa.
Podle aktuálního průzkumu vidí české start-upy jako největší překážky vysoké daně, byrokratickou zátěž, pracovní právo a přístup ke kapitálu. Průzkum udělali zástupci České startupové asociace, státní agentury CzechInvest a ministerstva průmyslu a obchodu. Výsledky analyzoval český start-up Lakmoos AI.
Zmíněné problémy by mohl upravit takzvaný start-upový zákon. Pro ten se letos začaly připravovat podklady. Inspirovat by se mohl Španělskem, které podobnou legislativu zavedlo před třemi lety. „Od té doby tam vzniká více start-upů, jsou úspěšnější a získávají větší investici,“ uvedla ředitelka odboru start-upů agentury CzechInvest Markéta Přenosilová.
Takzvaný start-upový zákon by také mohl zjednodušit spolupráci s OSVČ a zavést jakýsi mezistupeň mezi zaměstnaneckým poměrem. Nakloněné je tomu i hnutí ANO, které by v budoucí vládě mohlo znovu obsadit resort průmyslu a obchodu. „Klíčem je, aby byla co nejmenší motivace start-upů odejít do zahraničí, přesunout to sídlo do zahraničí – to znamená upravit naše prostředí,“ řekl předseda České startupové asociace Martin Jiránek.