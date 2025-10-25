Každý třetí start-up zvažuje přesun do zahraničí


před 54 mminutami|Zdroj: ČT24
3 minuty
Události: Problémy českých start-upů
Zdroj: ČT24

Každý třetí start-up zvažuje přesun sídla do zahraničí. Začínající inovativní firmy v tuzemsku totiž podle dat start-upové asociace nemají vhodné podmínky pro rozvoj. Jde přitom o firmy v oborech jako IT, průmysl nebo zdravotnictví, tedy v odvětvích, která by se podle české odborné veřejnosti měla rozvíjet přednostně.

Přesun do zahraničí zvažuje i start-up Adam, který propojuje klienty s řemeslníky. „Vnímáme nadměrnou administrativu, která ty firmy zatěžuje ve chvíli, kdy se potřebují zaměřit na to, aby rychle rostly. A druhá věc je větší flexibilita práce, která by určitě pomohla,“ sdílí své zkušenosti regionální manažer firmy Marek Maxa.

Podle aktuálního průzkumu vidí české start-upy jako největší překážky vysoké daně, byrokratickou zátěž, pracovní právo a přístup ke kapitálu. Průzkum udělali zástupci České startupové asociace, státní agentury CzechInvest a ministerstva průmyslu a obchodu. Výsledky analyzoval český start-up Lakmoos AI.

Zmíněné problémy by mohl upravit takzvaný start-upový zákon. Pro ten se letos začaly připravovat podklady. Inspirovat by se mohl Španělskem, které podobnou legislativu zavedlo před třemi lety. „Od té doby tam vzniká více start-upů, jsou úspěšnější a získávají větší investici,“ uvedla ředitelka odboru start-upů agentury CzechInvest Markéta Přenosilová.

Takzvaný start-upový zákon by také mohl zjednodušit spolupráci s OSVČ a zavést jakýsi mezistupeň mezi zaměstnaneckým poměrem. Nakloněné je tomu i hnutí ANO, které by v budoucí vládě mohlo znovu obsadit resort průmyslu a obchodu. „Klíčem je, aby byla co nejmenší motivace start-upů odejít do zahraničí, přesunout to sídlo do zahraničí – to znamená upravit naše prostředí,“ řekl předseda České startupové asociace Martin Jiránek.

Litva buduje pověst startupové velmoci, hodnota sektoru roste o stovky procent
Ilustrační foto

Výběr redakce

Každý třetí start-up zvažuje přesun do zahraničí

Každý třetí start-up zvažuje přesun do zahraničí

před 54 mminutami
V zahraniční politice nebudou razantní změny, míní Žáček i Bartůšek

V zahraniční politice nebudou razantní změny, míní Žáček i Bartůšek

před 9 hhodinami
Trumpa čeká „asijská mise“

Trumpa čeká „asijská mise“

před 9 hhodinami
Ukrajině dodáme přes pět tisíc lehkých střel, řekl Starmer

Ukrajině dodáme přes pět tisíc lehkých střel, řekl Starmer

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
USA uvalily sankce na prezidenta Kolumbie

USA uvalily sankce na prezidenta Kolumbie

před 10 hhodinami
Ve Venezuele bude brzy „pozemní akce“, prohlásil Trump

Ve Venezuele bude brzy „pozemní akce“, prohlásil Trump

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Chorvatsko obnoví povinnou vojnu pro muže nad osmnáct let

Chorvatsko obnoví povinnou vojnu pro muže nad osmnáct let

před 12 hhodinami
Studie radí, kdy začít s arašídy. Pomohlo to zabránit alergii u desítek tisíc dětí

Studie radí, kdy začít s arašídy. Pomohlo to zabránit alergii u desítek tisíc dětí

před 14 hhodinami

Aktuálně z rubriky Ekonomika

Každý třetí start-up zvažuje přesun do zahraničí

Každý třetí start-up zvažuje přesun sídla do zahraničí. Začínající inovativní firmy v tuzemsku totiž podle dat start-upové asociace nemají vhodné podmínky pro rozvoj. Jde přitom o firmy v oborech jako IT, průmysl nebo zdravotnictví, tedy v odvětvích, která by se podle české odborné veřejnosti měla rozvíjet přednostně.
před 54 mminutami

Kanadské Ontario po výhrůžkách Trumpa stáhne reklamu s Reaganem

Reklamu s někdejším americkým prezidentem Ronaldem Reaganem, která napadá americká cla, kanadské Ontario stáhne, aby mohla pokračovat obchodní jednání mezi Washingtonem a Ottawou. V pátek to podle tiskových agentur oznámil premiér provincie Doug Ford. Trump už dříve oznámil, že kvůli televizní reklamě ukončuje se sousední zemí veškerá obchodní jednání.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Trumpa čeká „asijská mise“

Americký prezident Donald Trump vyrazí na svou asijskou misi. V programu má zastávky v Jižní Koreji, Japonsku či v Malajsii na summitu ASEAN. Trump se soustředí především na obchodní dohodu s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Chce s ním mluvit také o omezení nákupu ruské ropy a nevylučuje ani shodu v otázce jaderných zbraní. Setkat by se měli v Jižní Koreji. Množí se i spekulace, že by se šéf Bílého domu mohl sejít i se severokorejským diktátorem Kim Čong-unem, z kterého se stal neochvějný spojenec Moskvy.
před 9 hhodinami

Domácnosti zatím získaly deset miliard z programu Nová zelená úsporám

Program Nová zelená úsporám od února vyplatil mezi domácnosti už 10 miliard korun. Za osm měsíců od spuštění nové etapy už požádalo o dotaci 42 tisíc lidí, uvedl Státní fond životního prostředí (SFŽP). Největší zájem je o podprogram NZÚ Light, kde převažují žádosti na fotovoltaiku a zateplení. Nová etapa programu začala 20. února.
před 16 hhodinami

Fiala odmítl návrh na snížení emisí o 90 procent do roku 2040

Premiér Petr Fiala na summitu Evropské unie (EU) v Bruselu „jednoznačně odmítl“ návrh klimatického cíle pro rok 2040, kterým je snížit emise skleníkových plynů o 90 procent oproti roku 1990. Šéf vlády to uvedl po skončení jednání. Unijní lídři během schůzky hovořili o další podpoře Ukrajiny, obraně a bezpečnosti, ale právě i o konkurenceschopnosti a klimatických ambicích EU.
včera v 00:03

Restaurace jsou pro lidi drahé, raději si nosí do práce vlastní oběd

Oběd z restaurace je pro mnoho lidí stále svátečnější. Kvůli zdražování totiž omezily počet návštěv stravovacích podniků skoro dvě třetiny lidí. Častěji si nosí do práce vlastní jídlo. Polední návštěvnost restaurací udržují strávníci se stravenkami. Ukázal to evropský průzkum stravovacích návyků v Česku.
23. 10. 2025

EU přijala 19. balík protiruských sankcí

Členské státy EU se shodly na devatenáctém balíčku sankcí proti Rusku, uvedlo dánské předsednctví. Balík je reakcí na pokračující ruskou invazi na Ukrajinu, zahrnuje řadu opatření v oblasti energetiky a financí včetně postupného zákazu dovozu zkapalněného zemního plynu (LNG) z Ruska.
23. 10. 2025Aktualizováno23. 10. 2025

Úprava ETS 2 je dle Hladíka velkým úspěchem. Za tři roky ceny vystřelí, míní Knotek

Politici se přou o výsledek jednání unijních ministrů životního prostředí. Evropská komise slíbila upravit systém emisních povolenek ETS 2. Podle šéfa českého resortu životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) se jedná o velký úspěch, díky kterému povolenky nedopadnou na spotřebitele nepředvídatelným způsobem. Europoslanec Ondřej Knotek (ANO) s tím nesouhlasí. Jediná jistota je, že nevíme, kolik přesně budou stát, uvedl Knotek v Událostech, komentářích moderovaných Danielem Takáčem.
23. 10. 2025
Načítání...